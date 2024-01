Vezza d’Oglio: più di 80 persone alla serata con Bariselli sul lupo

mercoledì, 3 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Più di 80 persone hanno assistito ieri sera nella sala conferenze di Torre Federici a Vezza d’Oglio (Brescia) alla presentazione del libro fotografico di Fausto Bariselli, dedicato al lupo.

Titolo: “Mi inchino… il re è tornato”. Turisti e camuni hanno raggiunto la sala conferenze di Vezza d’Oglio e durante la presentazione hanno posto domande a Fausto Bariselli, escursionista, appassionato naturista e fotografo.

Fausto Bariselli ha raccontato il contatto con i lupi, che sono tornati in Valle Camonica e il titolo del libro “Mi inchino… il re è tornato” è fedele ai numerosi incontri che il fotografo camuno ha avuto con il lupo. “Un’esperienza davvero unica”, ha spiegato Bariselli. La prima volta che Fausto Bariselli si è imbattuto in un lupo è stata nella zona che gli esperti chiamano punto d’incontro dei lupi.

“Il 7 ottobre 2021 – ha svelato Fausto Bariselli – ho visto per la prima volta il lupo e di lì a qualche settimana, il 29 ottobre, sono tornato e in quell’occasione vidi il capobranco con la sua femmina e alcuni cuccioli”.

Il fotografo camuno torna sovente in Alta Valle e ha avuto altri incontri ravvicinati: “Erano a 100-150 metri – ha concluso Bariselli – e per me è stata una grande emozione”.

di A.Pa.