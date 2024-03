Vezza d’Oglio: lavori di ammodernamento del polo sportivo

venerdì, 15 marzo 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Sono iniziati i lavori di completamento e di ammodernamento del polo sportivo in via del Piano a Vezza d’Oglio. L’opera, con una spesa complessiva di 770mila euro, di cui 600mila finanziati da Regione Lombardia a valere sui fondi della Legge 9/2020, prevede i seguenti interventi: realizzazione dei servizi igienici ad utilizzo dell’area camper e anche degli impianti sportivi, mediante la riqualificazione di un edificio già esistente; costruzione di un’area destinata a sosta camper attrezzata, ed il collegamento ai servizi igienici di nuova realizzazione; manutenzione straordinaria della restante area adiacente l’impianto sportivo, non utilizzata per la costruzione dell’area a sosta camper e acquisto delle attrezzature per l’area relax.

Inoltre è prevista la sostituzione del manto di copertura in erba sintetica del campo di calcio a 11 giocatori, resosi indispensabile considerato il venir meno dell’omologazione Coni dell’impianto dallo scorso mese di ottobre, senza la quale il campo non è più utilizzabile per disputare i vari campionati calcistici.

Nello specifico l’intervento – come illustrato dal sindaco di Vezza d’Oglio, Diego Martino Occhi – “prevede la rimozione del manto esistente e del relativo sottofondo e la posa del nuovo sottofondo e, successivamente, del nuovo manto in erba sintetica”.

Le operazioni di rimozione del manto sono già state effettuate a fine febbraio, prima dell’arrivo dell’ultima perturbazione che ha sospeso lo svolgimento dei lavori. Considerato che l’esame chimico del manto rimosso, effettuata dall’appaltatore presso apposito soggetto certificatore, ha restituito un esito di conformità del materiale per utilizzi decorativi e ludici l’Amministrazione ha deciso di pubblicare una pubblica manifestazione, mediante la quale gli interessati possono richiedere l’assegnazione gratuita di alcuni rotoli.

Grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Vezza d’Oglio una parte del manto rimosso verrà utilizzato per riqualificare il campo di calcio dell’oratorio. Il termine della presentazione delle domande scade oggi, 15 marzo, a mezzogiorno.