Vezza d’Oglio, grande partecipazione all’incontro sul Silter Dop

sabato, 19 agosto 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Turisti e residenti in Valle Camonica hanno partecipato all’incontro sul Silter Dop che si è svolto ieri pomeriggio nella sala conferenza di Torre Federici a Vezza d’Oglio (Brescia). In una sala strapiena Oliviero Sisti, direttore del Consorzio Silter Dop ed Enzo Bona, botanico, hanno illustrato le caratteristiche organolettiche del formaggio Silter Dop, provenienti da pascoli della Valle Camonica e del Sebino Bresciano. Durante l’incontro sono state illustrate con tanto di immagini le attività nelle malghe e nei caseifici.

Il Silter Dop, come spiegato da Oliviero Sisti ed Enzo Bona, è un formaggio ricco di flora lattica, con elevata micro-biodiversità, ha una forma cilindrica dal diametro tra i 35 e i 40 centimetri. Prende il nome dal locale nel quale viene stagionato durante il periodo dell’alpeggio, il gusto e l’aroma risentono moltissimo dell’influenza del pascolo dei singoli alpeggi, la pasta è chiara, di color paglierino ed ha un sapore che ricorda molto il gusto del latte. Con il passare dei mesi l’aroma ed il sapore si fanno più intensi, mantenendo uno straordinario equilibrio anche quando, a stagionatura avanzata, il gusto diviene più sapido e leggermente piccante e la pasta diviene più gialla.

Nella seconda parte dell’incontro il pubblico ha posto domande ai due relatori, sul tipo di mucche (razza bruna prevalenti), attività di mungitura e lavorazione del latte, e come viene utilizzato sulle tavole. Il Silter Dop esalta i primi piatti tradizionali e viene gustato prevalentemente con vini bianchi.

Al termine si è svolta la degustazione di formaggi Silter Dop e Oliviero Sisti ed Enzo Bona hanno spiegato le caratteristiche in base alla stagionatura e alle malghe dove viene prodotto e alla stagionatura. Un educational sul Silter Dop che è stato apprezzato dal numeroso pubblico presente.