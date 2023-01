Vezza d’Oglio: già 2500 iscritti alla Caspolada al Chiaro di Luna

giovedì, 26 gennaio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Sono più di 2500 le persone iscritte ad oggi alla Caspolada al Chiaro di Luna che torna sabato 4 febbraio, dopo due anni di stop, a Vezza d’Oglio in Alta Valle Camonica per uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino. Organizzata da un Comitato che fa capo alla Pro Loco Vezza d’Oglio, con il sostegno e la collaborazione del Comune e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio (più di 300 volontari), la Caspolada in più di 20 anni ha visto oltre 63.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’evento – La Caspolada di Vezza d’Oglio è una passeggiata notturna al chiaro di luna: indossando ai piedi le racchette da neve (in dialetto caspe o caspole), ci si potrà avventurare in un percorso innevato di circa 9/10 Km che prende il via dal centro storico del paese, per poi snodarsi lungo il fondovalle, attraverso le bellissime pinete che circondano l’abitato. Per i meno allenati, o per chi vuole fare meno fatica, è previsto anche un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 km. Bevande calde e prodotti tipici locali vengono distribuiti presso i ristori allestiti lungo il percorso. All’arrivo vin brulé con gli alpini. A completare la festa luci, effetti speciali e una travolgente animazione scalderanno l’atmosfera per tutta la vigilia.

L’evento si svolgerà anche in mancanza di neve ma sottoforma di semplice camminata al chiaro di luna.

In questo caso, il giorno dell’evento stesso, verrà restituita solamente la quota di noleggio caspole.

Non verrà effettuato alcun altro rimborso, né prima né dopo l’evento.

Anche quest’anno una piccola parte della quota di iscrizione verrà devoluta in beneficenza. Il tutto avviene per mezzo del Rotary Club Brescia Veronica Gambara.

Il programma:

Venerdì 3 Febbraio

Dalle 21 in piazza IV Luglio Fluo Party… tanta musica da ballare e animazione con Max Bonetti e Miky Boselli da Radio NumberOne. Una festa invernale dai colori fluo… riscaldata dai cocktail a base di Tevin’s Gin… in attesa della 21^ Caspolada al Chiaro di Luna;

Sabato 4 febbraio

Dalle ore 10 fino alle ore 18.30 presso la Palestra Comunale, consegna pettorale e caspole presso la palestra comunale; Dalle 16.30 in Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre Musica, animazione e cioccolata calda/thè caldo per tutti; alle 19 in Piazza IV Luglio il via alla Caspolada al Chiaro di Luna 2023

Dalle 20 al Centro Eventi Adamello arrivo con musica, vin brulé, cena e serata conviviale.

Per iscriversi all’evento: www.caspolada.it o 036476131

Sabato 4 febbraio gli iscritti potranno acquistare lo skipass giornaliero scontato a 25,00 euro anziché 56,00, valido per domenica 5 febbraio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale. L’offerta è limitata, si consiglia la prenotazione allo 036476131 o info@caspolada.it.

La storia – L’evento internazionale Caspolada al Chiaro di Luna nasce nel 2001 con l’obiettivo di promuovere l’immagine turistica del comprensorio dell’Alta Valle Camonica, ma soprattutto la vivibilità dei suoi spazi per tutti mediante l’organizzazione di una camminata notturna non competitiva con caspe o caspole, racchette da neve che permettono di “galleggiare” sul manto nevoso. La manifestazione si svolge in Alta Valle Camonica, nel paese di Vezza d’Oglio, piccolo centro adagiato in una conca incastonata fra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello. Sin dalla prima edizione, l’ente capofila dell’organizzazione è l’Associazione Pro Loco di Vezza d’Oglio, al cui interno, in fase di preparazione della seconda edizione, si è creato un Comitato ad hoc (i cui componenti sono i rappresentanti delle associazioni del paese e non) per la gestione dell’evento stesso. La Caspolada, inoltre, ha sempre potuto e può contare sul sostegno di vari enti come il Comune di Vezza d’Oglio, l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, la Comunità Montana di Valle Camonica, il BIM di Valle Camonica e la Provincia di Brescia.

Per garantire che lo svolgimento di tale evento avvenga nella massima sicurezza, il tracciato del percorso viene studiato accuratamente e presidiato da personale qualificato. Gli organizzatori si avvalgono dunque della preziosa ed indispensabile collaborazione di vari enti ed associazioni oltre a molte persone volontarie mosse dall’entusiasmo di offrire il proprio contributo ad un evento che riesce a donare profonde emozioni.