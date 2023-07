Vezza d’Oglio, è iniziato il 59esimo Pellegrinaggio in Adamello

venerdì, 21 luglio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – E’ iniziato il 59esimo Pellegrinaggio in Adamello, che vivrà momenti importanti oggi e domani e vivrà il clou domenica 23 luglio con la sfilata e la celebrazione a Vezza d’Oglio (Brescia).

Nella giornata di ieri la prima partenza – Colonna 1 composta da 40 pellegrini (il cui tragitto prevede anche il Sentiero dei Fiori), e della Colonna 2 (il cui percorso tocca anche il passo delle Gole larghe) – che ha aperto ufficialmente il 59esimo Pellegrinaggio in Adamello, quest’anno organizzato dalla sezione Ana di Valcamonica.

Le Colonne 3 e 4 partiranno invece oggi, mentre la Colonna 5 partirà domani. Per la prima volta – sottolinea Ciro Ballardini, presidente della sezione camuna dell’Ana – parteciperà al Pellegrinaggio in Adamello un gruppo di giovani che ha frequentato i campi scuola nei mesi scorsi e con gli accompagnatori della Commissione Cultura vivranno la magica esperienza del Pellegrinaggio e della cerimonia in quota. Questa sera – inizio alle 21 nella chiesa parrocchiale – il coro Ana di Vallecamonica proporrà “Il canto dell’Adamello” con Luciano Bertoli.

Le cinque Colonne si ritroveranno domani mattina a Cima Rovaia per la Santa Messa, che sarà celebrata dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada. Domani sera, in piazza IV Luglio, ci sarà un intrattenimento musicale per tutti. Gli alpini camuni hanno deciso di dedicare questa edizione del Pellegrinaggio a Luciano Viazzi che, insieme a Sperandio Zani fu tra gli ideatori del Pellegrinaggio stesso nel 1963.

Domenica mattina, invece, dopo la sfilata per le vie di Vezza d’Oglio, alla presenza dei vari gagliardetti, al centro sportivo la Messa, celebrata dal cardinale Giovan Battista Re, e al termine pranzo alpino-

IL PROGRAMMA

OGGI-VENERDI’ 21 LUGLIO

ore 09:45 Partenza colonna 3

ore 14:00 Partenza colonna 4 “Campi scuola”

ore 18:00 Inaugurazione Mostra del Centenario

del Gruppo presso la Sala Antonietti

ore 19:00 Cena presidente nazionale / consiglio sezionale / capigruppo (Centro eventi)

ore 21:00 Coro Ana Vallecamonica: “Il canto dell’Adamello” con l’attore Luciano Bertoli (Chiesa parrocchiale)

DOMANI – SABATO 22 LUGLIO

ore 06:00 Partenza colonne 1 e 2

ore 06:30 Partenza colonna 5

ore 10:30 Cima Rovaia: saluti autorità

ore 11:00 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Brescia

Mons. Pierantonio Tremolada

ore 14-15 Buffet per autorità presso il Centro eventi

ore 18:00 Deposizione Corona al Monumento di Vezza d’Oglio con sfilata dalla piazza 4 luglio 1866

ore 20:00 Cena autorità (ristorante Il Cavallino a Tù) e cena pellegrini (piazza 4 luglio 1866)

ore 21:00 Intrattenimento musicale in piazza 4 luglio 1866

DOMENICA 23 LUGLIO

Parcheggio in zona industriale e trasferimento con bus navetta verso il centro del paese

ore 09:00 Ammassamento lungo via Dante

ore 09:45 Sfilata per le vie del paese

ore 10:30 Stadio comunale: discorsi autorità

ore 11:00 Santa Messa, presieduta dal cardinale Giovan Battista Re

ore 13:00 Pranzo per tutti, su prenotazione (Centro eventi).