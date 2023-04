Vezza d’Oglio: confronto sul ponte tibetano, già raccolte 300 firme per il referendum

lunedì, 10 aprile 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Cresce l’interesse sul tema: “Ponte tibetano sì o ponte tibetano no a Vezza d’Oglio”. Sono state raccolte più di 300 firme per i referendum sul ponte tibetano che l’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio vorrebbe realizzare in Val Grande, con un investimento di 2 milioni di euro.

Più di 50 persone, un successo visto che l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale ad utilizzare la sala del Centro Eventi è arrivata solo due giorni prima dell’incontro, hanno partecipato alla serata organizzata da “Vezza sostenibile”, un gruppo nato due anni fa per uno sviluppo sostenibile del paese camuno, per discutere del progetto del Ponte tibetano.

Erano presenti residenti, turisti e amministratori di maggioranza e opposizione. L’incontro – sottolineano gli organizzatori – “è stato un vero e proprio momento di confronto: diretto, schietto, a tratti animato, ma capace comunque di testimoniare l’interesse della comunità per il futuro del paese, aspetto davvero importante di questi tempi! Una comunità attiva che partecipa e si confronta è segno di una vitalità indispensabile per affrontare le tante sfide del futuro”.

Dal confronto sono state approfondite le diverse posizioni: la maggioranza dell’amministrazione comunale determinata a proseguire nella realizzazione del ponte, nonostante la conferma della divisività dell’intervento, dimostrata anche dalla rapidità con cui si stanno raccogliendo le firme per la richiesta del referendum. L’amministrazione, pur non avendo fornito alcun dettaglio sulle caratteristiche del progetto “Ponte Tibetano”, che tra l’altro è simile a quella già realizzato in Val di Tartano, e nemmeno sulle ricadute previste in termini economici sulla comunità (costi-benefici), si dice determinata a proseguire nella sua realizzazione. I rappresenti del comitato referendario hanno più volte espresso l’auspicio che la reazione della comunità porti ad una opportuna riflessione e revisione delle intenzioni e dei programmi dell’amministrazione, evitando di sprecare denaro pubblico nel ponte e nella realizzazione del referendum. Basterebbe una semplice delibera comunale che rimuova la causa della richiesta del referendum, ovvero che stralci la realizzazione del ponte tibetano a Vezza d’Oglio. Numerosi, peraltro, i suggerimenti di utilizzo alternativo e prioritario dei 2 milioni di euro previsti per il ponte, emersi durante il dibattito, alcuni avanzati dalla professoressa Anna Giorgi, membro del gruppo, tra cui la valorizzazione dei sentieri.

Al termine dell’incontro è stata inoltre ricordata la parallela petizione in corso per raccogliere le firme dei non residenti, proprietari di seconde case, affittuari e turisti. La raccolta firme dei residenti, ben oltre la raggiunta soglia minima dei 300 previsti, è fissata al 23 aprile. Il confronto con altri momenti pubblici proseguirà anche oltre la raccolta firme.