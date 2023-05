Verso il Valtellina eBike Festival 2023

venerdì, 19 maggio 2023

Val Masino – La gara e-Enduro è il valore aggiunto della IV edizione del Valtellina eBike Festival 2023 col tour in Val Masino già sold out. Foto di Eze Urrets.

PROGRAMMA

Pochi giorni al Valtellina Ebike Festival 2023 in programma sabato 27 e domenica 28 maggio a Morbegno e Bassa Valtellina. Il weekend della e-MTB inaugura la stagione del cicloturismo in Valtellina con una ricca proposta di iniziative per tutti, in centro città e sui sentieri.

Ad aprire la IV edizione è la Festival Ride, il tour super-panoramico di 41 chilometri, difficoltà media, che fa scoprire la soleggiata Costiera dei Cech, con passaggio nei vigneti, nei borghi storici e nei boschi del versante Retico e uno spettacolare panorama sul fondovalle e sul Lago di Como. La grande festa on-the-road di sabato 27 maggio, con centinaia di ciclisti in partenza, è divertimento sui pedali e anche gusto, con punti ristoro sul percorso dove assaggiare le specialità Valtellinesi.

La domenica (28 maggio) sono in programma escursioni con guida per ogni livello di abilità. Gusto di Valtellina è per chi ama conoscere un territorio a ritmo lento: un tour di livello facile, con pranzo “diffuso” a base dei prodotti tipici più buoni in location da fotografare. La difficoltà è invece il punto forte della Trail Experience con la leggenda della mountain-bike Hans Rey come special guest. Il tour in stile enduro, con pranzo in alpeggio in compagnia degli Alpini, è sui sentieri più adrenalinici delle Orobie: sezioni tecniche, passaggi rocciosi e tratti scorrevoli.

I posti ancora disponibili per le escursioni di domenica sono limitati, mentre il tour Val Masino e Foresta è già sold out. Le iscrizioni online al Valtellina Ebike Festival sono aperte fino a venerdì 26 maggio; è possibile iscriversi in loco nei giorni del festival. La gara e-Enduro, il più importante circuito italiano per e-bike, è il valore aggiunto di questa edizione del Valtellina Ebike Festival. Le prove della tappa di Morbegno (27-28/05), con partenza dal centro storico e passerella in Via Vanoni, sono disegnate sui sentieri della Bassa Valtellina, ma le tracce saranno comunicate solo un’ora prima della partenza. Al via più di cento bikers, da segnalare: Matteo Berta (tricolore in carica), Mirco Vendemmia (team WeRide), Erwin Ronzon (da seguire anche su YouTube), Martino Lani (giovane promessa) e Damien Oton (pro-rider francese).

Piazza Sant’Antonio a Morbegno, punto di partenza e di arrivo di tutti i tour, è il centro del Valtellina Ebike Festival con il suo eBike Villagge: un’area expo ad ingresso libero con gli stand degli sponsor e relativi test event; la gara di gimkana FCI (categoria 7-12 anni) è in calendario sabato, ore 16. Il programma completo è visibile sul sito del Valtellina Ebike Festival: www.valtellinaebikefestival.com