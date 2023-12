Vernici e impregnanti per legno: differenze e utilizzi

venerdì, 8 dicembre 2023

Il mondo delle finiture per il legno è variegato, e offre una vasta gamma di prodotti tra cui vernici e impregnanti. È essenziale comprendere le differenze tra di essi e come si applicano nel modo giusto, per garantire la protezione e la bellezza del legno nel tempo.

Differenza tra impregnante e protettivo per legno

L’impregnante e il protettivo per legno hanno obiettivi simili ma approcci differenti. L’impregnante è un prodotto che penetra all’interno delle fibre del legno, proteggendolo dall’interno contro l’umidità e i danni causati da agenti atmosferici come sole e pioggia. Il protettivo, invece, crea uno strato superficiale che agisce come barriera contro gli agenti esterni, senza penetrare profondamente nel legno.

Differenza tra impregnante e vernice

La differenza principale tra impregnante e vernice risiede nella trasparenza e nella natura della finitura. Mentre l’impregnante mantiene la bellezza naturale del legno, evidenziando le venature e la loro struttura, la vernice copre completamente la superficie, creando uno strato trasparente oppure colorato e opaco. L’impregnante è trasparente e si fonde con il legno, mentre la vernice offre una finitura più definita e uniforme.

Vernice impregnante per legno

Le vernici impregnanti per legno rappresentano un ibrido tra vernice e impregnante. Queste finiture offrono la protezione profonda dell’impregnante e la copertura superficiale della vernice, mantenendo però la struttura visibile del legno. Sono ottime per esterni, proteggendo il legno dai raggi UV e dall’umidità senza nascondere la sua bellezza naturale.

Miglior impregnante per legno esterno

Quando si cerca il miglior impregnante per legno esterno, è importante considerarne la durata, la resistenza agli agenti atmosferici e la facilità di applicazione. Prodotti a base di oli o resine come l’impregnante al tung oil o all’acrilico si distinguono per la loro efficacia nel proteggere il legno all’aperto.

Impregnante su legno verniciato

L’applicazione di un impregnante su legno già verniciato potrebbe non essere così efficace. Poiché l’impregnante penetra nelle fibre del legno, potrebbe non aderire correttamente a una superficie precedentemente trattata con vernice. È consigliabile quindi rimuovere la vernice già esistente, tramite carta vetrata e carteggiare prima di applicare l’impregnante, in modo da garantirne una maggiore efficacia.

Dopo l’impregnante: cosa si mette

Dopo aver applicato un impregnante, è possibile lasciare il legno così com’è o applicare ulteriori finiture protettive come oli o vernici trasparenti specifiche per esterni. Queste finiture aggiuntive possono prolungare ulteriormente la durata e la protezione del legno.

Si può verniciare sopra l’impregnante?

In generale, è possibile verniciare sopra un impregnante, ma è consigliabile verificare la compatibilità tra i prodotti e effettuare un test preliminare su una piccola area. Rimuovere eventuali residui di impregnante e carteggiare leggermente la superficie possono aiutare la vernice a aderire meglio.

La scelta tra impregnante e vernice dipende dalle preferenze estetiche e dalle esigenze di protezione del legno. Con una comprensione chiara delle differenze e dei modi corretti di applicazione, è possibile preservare la bellezza e la durata del legno nel tempo.