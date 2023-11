Ventennale strage di Nassiriya, a Sondrio testimonianza di un sopravvissuto

lunedì, 13 novembre 2023

Sondrio – Sono stati celebrati questa mattina presso il Sacrario Militare sito nel Parco della Rimembranza di Sondrio, alla presenza delle massime autorità civili e militari della città, il ventennale della strage di Nassiriya e la 15esima “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, istituita nel 2009 in concomitanza dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya in cui persero la vita dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito, un cooperante internazionale e un regista.

La cerimonia si è svolta con la deposizione di un cuscino di fiori al monumento in ricordo dei caduti di Nassiriya, a cui sono seguite le allocuzioni del Comandante Provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Marco Piras (nelle foto) e del prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi.

Le due autorità hanno ricordato i caduti nelle nostre missioni che, consci dei rischi ai quali andavano incontro, con coraggio e silenziosa abnegazione hanno sacrificato la propria vita per la difesa della pace e per l’affermazione dei diritti umani.

Il comandante provinciale dei carabinieri ha evidenziato in particolare come i militari impiegati nei territori operativi non sono necessariamente effettivi ai reparti speciali, ma provengono per lo più dall’Arma territoriale, ritornando alle Stazioni dispiegate sul territorio nazionale dalle quali provengono al termine del servizio svolto all’estero. Infatti, alla cerimonia, ha partecipato un sottufficiale che presta servizio in una Stazione dei carabinieri della provincia di Sondrio, il quale si trovava a Nassiriya il giorno dell’attentato fortunosamente in una zona della caserma dove gli effetti dello scoppio sono stati meno devastanti.

Ai caduti è stato rivolto il pensiero e la gratitudine sia delle istituzioni sia delle Forze Armate, ma, soprattutto, la riconoscenza, l’affetto e la vicinanza di tutti gli italiani.