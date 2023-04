Venerdì Santo: le parole del vescovo Lauro risuonano nel duomo di Trento

venerdì, 7 aprile 2023

Trento – La celebrazione del Venerdì Santo in cattedrale a Trento. “La morte ha a che fare con l’amore, prima ancora che con l’ultimo respiro. L’Uomo della Croce, anche nell’ultimo respiro, resta saldamente e pienamente radicato nell’amore. L’opposto della morte non è la vita, ma l’amore. In questo momento così intenso di silenzio vi invito ancora una volta a contemplare il morire di Gesù e ad entrare in quell’incredibile morire per andare a casa con la certezza che la vita senza l’amore è morte, è catena, è prigione”, sono le parole dell’arcivescovo Lauro Tisi in cattedrale (foto © Gianni Zotta).

Spoglia, come ogni chiesa, di ogni paramento liturgico, per accompagnare il racconto evangelico della salita di Gesù al Golgota, prima di inginocchiarsi – il vescovo per primo, seguito da molti fedeli – davanti al Crocifisso, in adorazione silenziosa.

Domani, sabato Santo (8 aprile) alle 21 la Veglia pasquale, la celebrazione più solenne dell’anno liturgico. In essa la Chiesa, anche attraverso una ricca simbologia (la benedizione del fuoco, l’accensione del cero simbolo di Cristo, la benedizione dell’acqua, con il battesimo in cattedrale di tre catecumeni adulti) proclama la risurrezione di Gesù dalla morte. In tutta la Diocesi saranno complessivamente nove i catecumeni adulti che riceveranno il dono del battesimo durante la Veglia pasquale. La domenica di Pasqua (9 aprile) in cattedrale il vescovo Lauro presiederà il pontificale alle 10.