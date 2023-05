Vendere un’auto incidentata. I consigli degli esperti

giovedì, 18 maggio 2023

La compravendita di auto incidentate è un tema delicato che, non a caso, è sottoposto ad una serie di regole e norme apposite. Un argomento che riguarda sia il proprietario che si ritrova a dover fronteggiare una criticità di questo genere che l’eventuale acquirente, che deve essere informato della situazione oltre ad avere un qualche vantaggio dall’acquisto di un veicolo di questo genere.

Sul mercato negli ultimi anni sono nate realtà che operano in questo campo e che si occupano proprio di acquistare vetture incidentate direttamente dal proprietario. Per capire come funziona questo mondo, a cosa fare attenzione e cosa dice la legge chiediamo il parere di uno dei portali più longevi in rete, il compro auto RitiroAutoIncidentate.com.

Come avviene la vendita di auto incidentate a servizi di acquisto come il vostro?

“La vendita avviene dopo una valutazione gratuita da parte nostra ed una proposta di acquisto senza alcun impegno, che deve essere accettata dal proprietario del veicolo. In caso le due parti si trovino, si provvede poi alla chiusura immediata con pagamento e pratiche per il passaggio di proprietà”

Quanto è florido oggi questo mercato?

“Le compravendite di auto incidentate sono all’ordine del giorno, sia affidandosi a servizi come i nostri che anche tra privati. Anche perché si tratta di un qualcosa che è assolutamente a norma, a patto che vengano seguite alcune accortezze.”

Di cosa si parla? Esistono leggi al riguardo?

“La vendita di veicoli incidentati non è illegale di per sé. Tuttavia la normativa consolidata prevede che il venditore debba informare l’acquirente nel caso in cui il mezzo in vendita sia reduce da un incidente con danni riportati superiori ai 1.500 euro: questa è la soglia che la legge ha indicato per poter considerare incidentate una vettura.”

Quanto è rischioso questo mercato?

“Dipende sempre da come ci si muove: le trattative tra privati possono nascondere insidie, anche perché spesso e volentieri si assiste a utenti improvvisati che si lanciano nel business attratti dalla possibilità di guadagno. Ci sono poi realtà strutturate che offrono servizi di compro auto incidentate, come nel caso nostro, e che possono fornire tutte le garanzie del caso a partire da una sede fisica e passando poi per una struttura professionale comunque presente per qualsiasi problematica.”

Consigli concreti per chi volesse vendere un’auto incidentata?

“Assicurarsi di avere tutti i documenti relativi all’auto a portata di mano; e considerare il valore di mercato dell’auto in base ai danni subiti, ovvero tenendo conto dei costi delle eventuali riparazioni necessarie per rendere l’auto guidabile.”