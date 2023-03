Vela, regate ed eventi 2023 sulle acque del Garda Trentino

mercoledì, 8 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – A meno di un mese dall’entrata nel vivo della stagione della vela nel Garda Trentino, è stato presentato presso la Fraglia Vela Riva, il calendario degli appuntamenti velici del 2023 che anche quest’anno promette di regalare forti emozioni e momenti di grande sport.

L’incontro, organizzato da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Sp.A. e dal Consorzio Garda Trentino Vela, ha visto la partecipazione – tra gli altri – dell’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, del Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, della Presidentessa del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, dell’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, dell’Assessora al bilancio del Comune di Arco Francesca Modena, del Presidente del Consorzio e del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, del Direttore del Consorzio Garda Trentino Vela Domenico Foschini, del Presidente della Fraglia Vela Riva Andrea Camin, del Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, del Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti e del Consigliere dell’Associazione Lago di Ledro Massimo Cigalotti.

“Il prodotto vela rappresenta l’alta qualità del turismo, nello specifico l’8% delle presenze turistiche sul nostro territorio: questo, insieme alla bici, è di certo uno dei nostri punti di forza. Il Garda Trentino può vantare di essere uno dei migliori campi di regata a livello mondiale grazie anche all’importante lavoro messo in atto dal Consorzio Garda Trentino Vela negli anni, dai grandi eventi all’adozione delle boe elettriche – ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. – Ci teniamo molto a iniziare presto la stagione e che la vela diventi un prodotto turistico del territorio sempre più importante: per questo motivo un ringraziamento particolare è rivolto a Trentino Marketing, il cui supporto è sempre presente”.

In attesa di ospitare a luglio 2024 i Campionati Mondiali Giovanili Vela, l’evento più importante – dopo l’Olimpiade – per World Sailing, i circoli storici del Garda Trentino si apprestano ad accogliere numerosi atleti nazionali e internazionali che si sfideranno tra le acque del lago di Garda e quelle di Ledro (il campo di regata più alto d’Italia). Fino a novembre sono previsti infatti circa 70 eventi tra Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Torbole, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Associazione Vela Lago di Ledro per un totale di circa 210 giornate distribuite nel corso dell’anno.

Nella foto, da sinistra: il Direttore del Consorzio Garda Trentino Vela Domenico Foschini, il Consigliere comunale di Nago-Torbole Francesco Mandelli (dietro), l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il Consigliere dell’Associazione Lago di Ledro Massimo Cigalotti, il Presidente della Fraglia Vela Riva Andrea Camin, la Presidentessa del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, il Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, l’Assessora al bilancio del Comune di Arco Francesca Modena, il Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, l ’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti (foto © Dennis Pasini/Vitesse).

“Partecipare alla presentazione del calendario delle regate sul Garda Trentino è sempre una grande emozione. Lo sport è sincronia tra partecipanti, organizzatori e giudici di gara: un vero e proprio gioco di squadra, fattore fondamentale in questo campo, che i circoli velici rappresentano al meglio. La vela, nello specifico, ha fatto la storia sportiva, economica e sociale del territorio e ha permesso una crescita sempre maggiore fino a raggiungere livelli altissimi: quella di quest’anno sarà sicuramente una stagione ricca di soddisfazioni che porteranno il Trentino ai vertici mondiali” – ha dichiarato la Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora.

Oltre alla precisa organizzazione di alcuni tra i più importanti appuntamenti dell’anno sul territorio, ai circoli velici va riconosciuta l’attenzione nei confronti della gestione consapevole del lago, in particolare per ciò che riguarda la sostenibilità. Dal 2020, infatti, i circoli altogardesani utilizzano boe completamente elettriche, oltre a sperimentare tuttora soluzioni ideali per migliorare la sostenibilità e la sicurezza della navigazione sul lago. Un esempio è la recente presentazione di sistemi alternativi di produzione energetica che sfruttano il moto ondoso del lago e del progetto dei gommoni a propulsione elettrica che verranno utilizzati quest’estate nell’ottica di una sempre maggiore sicurezza in acqua.

La passione, la dedizione e la competenza dei circoli velici del Garda Trentino sono testimoniate anche dalla lunga tradizione che li contraddistingue: quest’anno il Circolo Vela Arco festeggia 40 anni di attività e l’Associazione Vela Lago di Ledro 60, mentre il 2024 segnerà il 60° anniversario del Circolo Vela Torbole e il 2028 vedrà il centenario della Fraglia Vela Riva. Una tradizione che è inoltre legata a doppio filo alla storia del turismo altogardesano che registra in media circa 300.000 presenze turistiche annue riconducibili al mondo degli sport velici, ovvero quasi l’8% delle presenze totali dell’ambito turistico del Garda Trentino (3.900.000 presenze totali nel 2022).

“Oltre all’acqua, ciò che fa la differenza nel Garda Trentino è sicuramente il vento: non tradisce mai ed è il nostro punto di forza, una vera garanzia. Il Consorzio Garda Trentino Vela è il primo affiliato FIV in Italia e siamo convinti che, nonostante l’importanza dell’individualità dei singoli circoli, l’unione e collaborazione tra essi sia di fatto fondamentale per ospitare eventi importanti come i Campionati Mondiali Giovanili del 2024” – ha sottolineato il Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Vela Arco Carlo Pompili.

IL GRANDE RITORNO DELLA PWA WORLD CUP

Dopo quasi due decenni, torna a Torbole una tappa della PWA World Cup (10 – 14 maggio), il circuito organizzato dal 1996 dalla Professional Windsurfers Association, che riunisce i migliori windsurfer del mondo. Il Garda Trentino si conferma così, ancora una volta, una location di punta per il windsurf internazionale, in grado di garantire venti regolari e condizioni di gara ideali che rendono le competizioni particolarmente adrenaliniche e piene di azione.

Con questo importante evento, il Garda Trentino si potrà così “allenare” per l’appuntamento con gli Youth Sailing World Championships del 2024 (13-20 luglio), che rappresentano il terzo grande evento organizzato con il supporto della XIV zona Federazione Italiana Vela e il coinvolgimento di tutti e cinque i circoli del Garda Trentino coordinati dal Consorzio Garda Trentino Vela e di Fraglia Vela Malcesine, dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche del 2020 e il Campionato Italiano Giovanili in doppio del 2023. L’evento coinvolgerà circa 460 atleti da più di 70 nazioni che gareggeranno in 6 classi per un totale di 11 discipline: 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL.

“Il Garda Trentino ha avuto un ulteriore impulso grazie all’acqua e in particolare alla vela, ma anche grazie alla capacità dei locali di accogliere e far stare bene gli ospiti. Si tratta di un territorio di qualità con i suoi otto-dieci mesi di attività sportiva, grazie anche alla vela, che aiuta a rimanere giovani in linea con il principio “Stay Young” promosso dall’APT, e che si impegna, grazie ai circoli, di coinvolgere i più giovani e in parallelo ospitare eventi di grande profilo” – ha aggiunto l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

I WATER AMBASSADOR DEL GARDA TRENTINO

Anche per il 2023 prosegue la collaborazione di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. con i talenti degli sport d’acqua che hanno iniziato la loro carriera nel Garda Trentino, che tuttora viene scelto come terreno ideale per i loro allenamenti: Ruggero Tita, campione europeo, iridato ed olimpico nella classe Nacra17 e parte del team Luna Rossa, i campioni di windsurf Bruno Martini e Nicolò Renna e la promessa della vela Chiara Benini Floriani.

GLI HIGHLIGHTS REGATE 2023

CIRCOLO VELA TORBOLE

1-3 aprile: 23° Europa Meeting

12-15 aprile: 3° Lupo Cup

22-24 giugno: 48° Trofeo Optimist D’Argento

12-22 luglio: B14 European – B14 World Championship- Aco 12° Musto Skiff World Championships

29 ottobre -1° novembre: 11° Halloween Cup

FRAGLIA VELA RIVA

6-9 aprile: 41° Lake Garda Meeting Optimist

4–7 maggio: Europa Cup Ilca

24–28 maggio: GC32 Riva Cup

1-4 giugno: J70 Corinthian World Cup

CIRCOLO SURF TORBOLE

9-15 aprile: Campionato Europeo Techno 293

10-14 maggio: PWA World Tour

23-25 giugno: One Hour Classic

1-8 luglio: Campionato Europeo IQ Foil Y&J

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO

22-25 giugno: OM International Ledro, World Match Race Tour Event

29 giugno-2 luglio: Eurosaf Women Match Race Europeans

CIRCOLO VELA ARCO

26-30 giugno: Australian 18 Footers European Championship

4–6 agosto: Ora Cup Ora

11–14 settembre: Ok Dinghy European Championship

CONSORZIO GARDA TRENTINO VELA

8-10 settembre: Campionati Italiani Giovanili classi in doppio