Vela, Meeting del Garda Optimist: Riva del Garda pronta per l’invasione

mercoledì, 27 marzo 2024

Riva del Garda – Si respira aria di vigilia presso la sede della Fraglia Vela Riva che, come sempre accade nella settimana di Pasqua, si appresta a diventare punto di adunata degli specialisti della classe Optimist, richiamati in terra rivana dall’imminente inizio del 42mo Meeting del Garda Optimist, unica regata ad essersi meritata l’inserimento nel Guinness World Record per il maggior numero di iscritti monoclasse e ad essere valsa l’attribuzione al club guidato da Andrea Camin del Presidente Development Award di World Sailing.

Grazie alle sue oltre 1100 presenze, cui si associano quelle di accompagnatori e addetti ai lavori, il 42mo Meeting del Garda Optimist celebrerà la transizione tra inverno e primavera, travolgendo Riva del Garda con la sua tradizione fatta di agonismo, gioventù, colori e divertimento.

Previsto tra mercoledi 27 e domenica 31 marzo, il 42mo Meeting del Garda Optimist si aprirà mercoledì stesso con la disputa della Country Cup, aperta a un rappresentante per ciascuna delle trentotto Nazioni iscritte, cui seguirà la cerimonia di apertura, appuntamento tra i più attesi da parte dei giovani iscritti, che avranno modo di sfilare per le vie di Riva del Garda in un turbinio di musica e bandiere, sino a raggiungere la Piazza del Comune dove l’evento verrà dichiarato ufficialmente aperto.

Tra giovedì e venerdì si svolgeranno quindi le prove di qualificazione, cui sabato e domenica si sostituiranno le regate valide per le flotte Gold, dalla quale emergeranno i vincitori della manifestazione, Silver, Bronze ed Emerald.

La manifestazione verrà come sempre supportata dall’utilizzo del PalaVela, vero punto di ritrovo pre e post regata per tutti i partecipanti e teatro dei vari momenti sociali previsti in corso d’opera, tra questi l’attesa lotteria, e dalla presenza di un villaggio regate allestito negli spazi di pertinenza della Fraglia Vela Riva. In quest’area troveranno spazio gli stand dei vari partner della manifestazione e tra questi non mancheranno Slam, da poco annunciato come partner tecnico di Fraglia Vela Riva, Negri Nautica e il Cantiere Navale Faccenda.

In occasione di questa 42ma edizione, affidata all’esperienza del PRO Giancarlo Crevatin e del Presidente della Giuria Luca Babini, si registrerà anche il ritorno di Kinder, per anni uno dei partner più graditi da parte dei giovani partecipanti, assolutamente impazienti di tornare ad animare le strutture gonfiabili e impegnarsi nelle side activities proposte dagli animatori dell’azienda che ha fatto della sua ‘Joy of Moving’ una realtà di successo.

Come vuole la tradizione, il 42mo Meeting del Garda Optimist giungerà a conclusione la domenica di Pasqua, quando i vincitori verranno celebrati nel corso di una dinamica e frequentata cerimonia di premiazione.