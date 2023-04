Vela, il programma “side events” del 41mo Meeting del Garda Optimist

mercoledì, 5 aprile 2023

Riva del Garda – E’ particolarmente ricca di eventi collaterali la 41ma edizione del Meeting del Garda Optimist, evento di cartello della Fraglia Vela Riva in programma tra mercoledì e domenica nelle acqua di Riva del Garda e aperti non solo ai 1212 iscritti, ma anche ad appassionati e familiari. Foto @ZeroGradiNord.

Il programma degli appuntamenti è stato da poco reso noto dal sodalizio rivano e si aprirà ufficialmente nel pomeriggio di oggi (17.30), con la coloratissima sfilata dei partecipanti e dei loro familiari che, lasciata la sede della Fraglia e passando per il centro di Riva del Garda, raggiungeranno la piazza del Comune dove il 41mo Meeting del Garda Optimist verrà dichiarato aperto in via ufficiale.

Altro momento imperdibile è previsto per il pomeriggio di giovedì quando, a partire dalle 18, presso il PalaVela si terrà un concerto dei Red Solutions, band di Rovereto che propone un misto di pezzi originali e di cover di canzoni ska.

A partire dalle 17.30 di venerdì il PalaVela vivrà una delle sue giornate clou: si inizierà con il Comedy Show del Clown Molletta. Dalle 18 circa, invece, sarà il momento del contest di disegno Notte di Fiaba-Memorial Angelini: evento cui sono state chiamate a partecipare tutte le classi prime e seconde elementari della zona e dalle quali sono giunti oltre duecentocinquanta disegni che hanno l’Optimist come soggetto principale. Una giuria, nominata dalla Fraglia Vela Riva, selezionerà i lavori considerati migliori, assegnando il Memorial Angelini al vincitore, la partecipazione a un corso di vela di iniziazione ai primi sei classificati e un libro della Notte di Fiaba ai piazzati dal settimo al decimo posto.

Alle 18 di sabato sarà invece il momento della premiazione della 9° Residence Centro Vela Country Cup, in programma a partire dalle 13.30 di oggi e aperta a un rappresentante di ciascuna Nazione iscritta, che verrà seguito dall’assegnazione mediante sorteggio di una lunga serie di premi riservati ai partecipanti.

Domenica, invece, l’appuntamento è con la premiazione del 41mo Meeting del Garda Optimist, atto conclusivo di questa fantastica manifestazione orgoglio della Fraglia Vela Riva.