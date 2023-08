Vela: assegnati tutti i premi della 37esima Trans Benaco Cruise Race

lunedì, 28 agosto 2023

Salò (Brescia) – Le Cantine Scolari di Raffa di Puegnago hanno fatto da scenario alle premiazioni della 37esima Trans Benaco Cruise Race, organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò.

Oltre al presidente Franco Tirelli (CNP) e al consigliere Cesare Zana (SCGS), responsabile della sezione vela Canottieri, erano presente all’evento numerosi esponenti della politica: l’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali, il consigliere regionale e presidente Commissione Agricoltura Floriano Massardi, e il consigliere provinciale Mariateresa Vivaldini. Tutti hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra i circoli per promuovere la vela sul Lago di Garda e valorizzare le eccellenze del territorio.

A vincere il trofeo Trans Benaco Cruise BIG BANG di Arturo Mazzanti, imbarcazione prima classificata in tempo reale sulle due prove che si sono svolte lo scorso 22 e 23 luglio, con partenza dal porto di Portese, arrivo e pernottamento a Malcesine al circolo Fraglia Vela e ripartenza per tagliare il traguardo nel Golfo di Salò.

Una particolarità di questa edizione : per la prima volta un’altra barca ha fatto registrare lo stesso tempo di arrivo del vincitore, 7 ore e 32 minuti e 51 secondi. Si tratta di IDEFIX di Marco Cavallini, vincitore del trofeo Hi-Tech.

Nella stessa giornata sono stati assegnati anche i premi della Trans Benaco per due, regata destinata a equipaggi di sole due persone che si è svolta sabato 26 agosto con partenza da Portese e arrivo a Gargnano. Prima tra le imbarcazioni di lunghezza inferiore agli 8 metri Yerba del Diablo del timoniere armatore Andrea Barzaghi. Tra gli scafi superiori agli 8 metri ha tagliato per primo il traguardo 20 Nodi Cavour di Fabio Garrini.

PREMIAZIONI TRANS BENACO CRUISE RACE

TROFEO TRANS BENACO CRUISE

alla prima imbarcazione classificata in tempo reale sulle due prove: BIG BANG di Arturo Mazzanti

TROFEO PERENNE ALDO MONTINI

al primo timoniere armatore della classe più numerosa classificata in tempo reale sulle due prove: Giovanni Giordo di SAIL IS FUN

TROFEO MATTIA MANOVALI

alla prima imbarcazione della classe Diporto sulle due prove in tempo reale: BIG WAVE di Giovanni Vittorio Luca Perini

TROFEO AVANT GARDE

al primo equipaggio misto classificato in tempo reale su due prove: SCONQUASSSO di Alessandra Rossi

TROFEO NANDO POZZI

al primo timoniere armatore classificatosi in tempo reale nelle due prove: IVANO BRIGHENTI di Masquerada

TROFEO HI-TECH

al primo classificato della classe Hi-Tech: IDEFIX di Marco Cavallini

TROFEO AIDO AVIS ANTO

alla prima barca arrivata a Malcesine: IDEFIX di Marco Cavallini

PREMIAZIONI TRANS BENACO PER DUE

TROFEO PERENNE “GIANLORENZO”

al primo arrivato 20 NODI CAVOUR di Fabio Garrini

TROFEO BENNY

alla classe di monotipi più numerosa: YERBA DEL DIABLO di Andrea Barzaghi

TROFEO EQUIPAGGIO MISTO

al primo equipaggio misto composto: WHISPER di Giorgio Raffagli e Stefania Mazzoni

TROFEO AIDO AVIS ANTO

alla prima donna arrivata: Stefania Mazzoni su WHISPER