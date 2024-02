Veicoli fuori sagoma e danni ai ponti, intervento del Consigliere bresciano Fontana

giovedì, 15 febbraio 2024

Brescia – Il Consigliere delegato alla Viabilità e alle Strade, Paolo Fontana, a seguito dell’ennesimo danneggiamento a un ponte causato da un veicolo fuori sagoma, evidenzia come sia fondamentale che chi transita sulle strade provinciali bresciane rispetti le prescrizioni fornite dalla segnaletica: “Pochi giorni fa un veicolo fuori sagoma, transitando sulla SP33 in territorio di Manerbio, non ha rispettato la prescrizione di altezza massima di 5,50 metri posta nel punto in cui la strada provinciale si interseca con la SP668, urtando la parte inferiore del sovrappasso recentemente oggetto di manutenzione. I danni provocati al ponte sono in fase di verifica da parte dei tecnici. Gli urti dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni della segnaletica e degli ingombri massimi previsti dal codice della strada sono un problema ricorrente e potenzialmente molto pericoloso. Se l’impatto è molto forte il ponte può subire danni strutturali che potrebbero inficiare sulla stabilità del manufatto, portando alla sua chiusura con ripercussioni gravissime sulla viabilità. Gli interventi di riparazione richiedono inoltre risorse significative che potrebbero essere meglio impiegate per altri interventi programmati a beneficio della comunità. Il danno economico poi è ancora più grande se, come in questo caso, il ponte è stato recentemente messo a nuovo. Anche il disagio temporaneo causato dalla chiusura di strade per la riparazione di danni non è da sottovalutare, poiché colpisce direttamente chi percorre le nostre strade. Stiamo facendo grandi sforzi per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Tuttavia, il nostro impegno da solo non è sufficiente senza la collaborazione di ogni singolo conducente. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e solo con l’impegno di tutti possiamo assicurare un ambiente stradale sicuro e funzionale per la collettività”.

Chi circola con un veicolo fuori sagoma, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale da autorizzare, commette un illecito ed è passibile di sanzione amministrativa.