Varna: sopralluogo al cantiere della circonvallazione

martedì, 31 gennaio 2023

Varna (Bolzano) – Circonvallazione di Varna (Bolzano), sopralluogo dell‘assessore Alfreider. La circonvallazione di Varna inizia allo svincolo di Bressanone Nord, presso la centrale di teleriscaldamento di Varna, e si snoda in parte in galleria (galleria della stazione di servizio e galleria di Varna), parallelamente all’Autostrada del Brennero A22, per ricollegarsi alla statale del Brennero esistente (statale 12), a nord del paese, con un raccordo a T.

Nella foto credit ASP/Ingo Dejaco da sinistra Alexander Überbacher (EUT Engineering), il vicesindaco Dietmar Pattis, Michael Goller (Goller Bögl), l’assessore Daniel Alfreider, il direttore tecnico Andreas Pichler, il responsabile del procedimento Florian Knollseisen e Christian Goller (Goller Bögl).

La nuova circonvallazione di Varna, lunga 1,5 chilometri, sarà completata entro il 2024. Il fatto che tutti i lavori procedano “esattamente nei tempi previsti” è stato dimostrato all’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider31 durante un veloce sopralluogo al cantiere con il direttore tecnico Andreas Pichler, Michael e Christian Goller della Goller Bögl, Alexander Überbacher della EUT Engineering, il responsabile del procedimento Florian Knollseisen e il vicesindaco Dietmar Pattis. “Circa un terzo del bypass è stato costruito e fino ad oggi non si è verificato alcun incidente sul lavoro rilevante”, ha spiegato Pichler.

Finora sono stati scavati 70.000 metri cubi di materiale per le gallerie e sono stati utilizzati 10.000 metri cubi di calcestruzzo. Sono stati posizionati 1,5 milioni di chilogrammi di armatura. Inoltre, sono stati installati 6.000 metri di pali di grandi dimensioni. La circonvallazione sarà costruita esclusivamente da imprese altoatesine, in particolare dal consorzio Goller Bögl, Wipptaler Bau e Gasser Markus GmbH. La circonvallazione devierà il traffico di attraversamento del centro di Varna, fino a 15.000 veicoli nelle ore di punta. “Questo migliorerà presto la qualità della vita della popolazione locale”, afferma l’assessore provinciale Alfreider.