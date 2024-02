Valtellina: un milione e 638mila euro per manutenzione delle strade provinciali

martedì, 20 febbraio 2024

Sondrio – Regione Lombardia ha stanziato un milione e 638mila euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali in provincia di Sondrio. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026.

In Valtellina sono previsti tre interventi, tutti per 546mila euro per manutenzione e posa di nuove barriere stradali sulla Sp 11 nei comuni di Tartano e Talamona; Sp 21 nei comuni di Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Chiuro, Ponte in Valtellina, Teglio e Tresivio e Sp 10 nei comuni di Morbegno, Civo, Traona e Dazio.