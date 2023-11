Valtellina, Loretta Credaro al Parlamento Europeo

mercoledì, 15 novembre 2023

Sondrio – Valtellina sotto i riflettori a Bruxelles. Loretta Credaro, confermata la settimana scorsa alla guida della Camera di commercio di Sondrio e numero uno dell’Unione CTS della provincia di Sondrio, ha partecipato ai lavori del ‘Parlamento europeo delle imprese’: è il più grande evento a livello continentale dedicato agli imprenditori, organizzato ogni due anni da Eurochambres in collaborazione con l’Europarlamento. La prima edizione si è svolta il 14 ottobre 2008.

L’evento riunisce più di 700 imprenditori provenienti dai Paesi dell’UE e non, che hanno così l’opportunità di discutere con i principali rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea e di votare su questioni chiave dell’economia del nostro continente. Sono state analizzate le strategie per liberare il potenziale del mercato unico in termini di competenze e capitale umano, con focus sulla mancanza di professionalità e carenza di forza lavoro. Altri importanti temi messi sotto la lente, la crisi energetica con i possibili scenari futuri, il commercio internazionale.

“Abbiamo parlato di un argomento che mi sta molto a cuore, quello dell’imprenditoria femminile – spiega Loretta Credaro – e il confronto ha coinvolto tutte le rappresentanti d’Europa. Erano anche presenti imprenditrici provenienti dalla Turchia, dall’Albania e altri Paesi che hanno stretti rapporti con l’UE. Diverse sfide si possono affrontare solo mettendo in comune esperienze, idee e risorse”.