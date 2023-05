Valtellina eBike Festival da tutto esaurito

domenica, 28 maggio 2023

Morbegno – Lo rifarei domani. È il commento più comune di chi ha partecipato – nel weekend – al Valtellina Ebike Festival 2023, con il sole finalmente caldo di fine maggio. La quarta edizione del VEF, con base a Morbegno, è stata da tutto esaurito, a conferma di un format che funziona grazie al mix di territorio, bicicletta ed enogastronomia. 500 i “pass” staccati. Foto @Eze Urrets – Days Off.

“Siamo veramente soddisfatti di questa edizione del Valtellina Ebike Festival che ha portato tanti appassionati, atleti e grandi campioni come Hans Rey a scoprire il territorio, i sentieri e i prodotti di quest’angolo di Valtellina”, commentano Paolo Belli e Camillo Bertolini, Comitato Promotore Valtellina Ebike Festival.

Il festival è stato aperto sabato dal super-tour Festival Ride, con 160 ciclisti a pedalare sui sentieri panoramici della Costiera dei Cech. Sold out i tour di domenica: Gusto di Valtellina, il percorso enogastronomico, Val Masino e Foresta e Trail Experience con Hans Rey e più di 60 bikers esperti. “Un grande evento in un posto bellissimo per la mountain bike elettrica. Il festival ha iniziative davvero interessanti. Ci tornerò anche il prossimo anno”, ha detto il pioniere della mountain-bike.

“Era la prima volta qui a Morbegno. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sentieri di livello, parecchio tecnici». Matteo Berta, tricolore in carica di e-MTB, promuove a pieni voti i trails Orobici preparati per le gare di e-Enduro, il più importante circuito italiano per e-bike, che ha fatto tappa a Morbegno con più di 120 atleti da Italia, Francia e Germania. Berta ha vinto entrambi i giorni, vincitore assoluto di categoria maschile; per le donne, sabato è salita sul gradino più alto del podio Lisa Gava, domenica Alia Marcellini, che dice: «ps molto belle, una bellissima gara, il giusto mix tra impegnativo, pedalata e divertimento”.

Entusiasmo. Passione. È stato questo il Valtellina Ebike Festival 2023. “Un grande applauso – conclude il Comitato – va ai ragazzi dell’associazione 360 Valtellina Bike che hanno preparato accuratamente tutta la sentieristica e accompagnato i partecipanti, ma soprattutto al territorio nel suo complesso che ha accolto i turisti con calore e con il desiderio di mostrare il meglio della Valtellina”. Appuntamento al Valtellina Ebike Festival 2024.