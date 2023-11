Valtellina e Valchiavenna: estate e autunno positivi, prenotazioni in crescita per l’inverno

giovedì, 23 novembre 2023

Sondrio – Una stagione turistica invernale partita sotto buoni auspici, le prospettive del nostro territorio a meno di 900 giorni dall’appuntamento olimpico, le sfide di oggi dettate da un contesto internazionale che incide sull’andamento dei consumi e i bilanci delle imprese. Questi i principali temi affrontanti dal Consiglio generale dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio riunitosi nella sede di via del vecchio macello (nella foto da sinistra a destra Matteo Lorenzo De Campo, vicepresidente Unione CTS; Loretta Credaro, presidente Unione CTS; Maurizio Canova, direttore Unione CTS).