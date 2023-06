Valsugana: inaugurato il giardino “Steinmayer” del nuovo parco urbano di Telve

giovedì, 8 giugno 2023

Telve (Trento) – Inaugurato il giardino “Steinmayer” con tutta la comunità, il nuovo parco urbano di Telve.

“Complimenti ai lavoratori coinvolti, ai tecnici, a tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questo splendido parco per la comunità e naturalmente alla passata amministrazione comunale di Telve che ha avviato il progetto e a quella attuale che l’ha continuato. Questo è un luogo di grande pregio, ‘donato’ alla cittadinanza anche grazie al prezioso contributo degli operatori del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, o ‘Progettone’, che sono costruttori di cose belle. Io li definisco così perché nel nostro territorio sanno creare qualcosa di veramente unico e importante, che dà valore al paesaggio, ai nostri borghi e città. Un’attività importante che esiste solo in Provincia autonoma di Trento: a comporla sono 1.800 persone, donne e uomini usciti dal mondo del lavoro che rientrano costruendo cose rilevanti e utili. È un motivo di orgoglio e appartenenza per i nostri lavoratori che continuano a essere fortemente impegnati per il bene comune. Grazie dunque a tutti per l’ottimo lavoro svolto e ‘buon parco’ a tutta la cittadinanza”, così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli partecipando al taglio del nastro del nuovo lembo di territorio, ricreato e rigenerato, ora a disposizione della collettività, che è il parco urbano di Telve Valsugana, una grande area che gode di un suggestivo affaccio sulla Valsugana e il gruppo di Cima Dodici. L’opera, realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale-SOVA della Provincia (il “Progettone”) per conto del Comune e con una parte di lavorazioni affidate anche a ditte esterne, è stata inaugurata con la presenza festosa di 200 persone, tra cui tanti giovani, famiglie e bambini.

Un momento di aggregazione con la comunità di Telve largamente rappresentata dal sindaco Matteo Degaudenz e la Giunta in carica, dall’ex sindaco Fabrizio Trentin, nel cui mandato era nato il progetto, e poi da tutte le realtà associative e locali: i vigili del fuoco volontari, gli alpini, l’associazione fanti, l’oratorio Don Bosco, le suore di Casa d’Anna e don Livio Dallabrida, la banda folkloristica di Telve, le società sportive con l’Usd Telve calcio e il Gs Lagorai bike.

Presenti anche i carabinieri, il presidente della Comunità di valle Enrico Galvan, assieme agli altri sindaci della zona, nonché il dirigente del Sova, Maurizio Mezzanotte, e il direttore lavori, Carlo Pezzato, che fa parte del servizio, l’architetto Roberto Vignola, autore del progetto, i rappresentanti della famiglia Steinmayer, che ha ceduto al Comune il terreno divenuto il nuovo parco urbano, oltre ai componenti del comitato San Michele, l’associazione telvana che per il prossimo 17 giugno ha già in programma nel parco una cena all’aperto da 80 persone.

“Si tratta di un’opera importante per la comunità – sostiene il sindaco Degaudenz – che rinnova e valorizzare il centro storico di Telve, unendosi agli altri interventi di miglioramento promossi dal Comune”.

Un progetto per la comunità

Nel 2017 il Comune di Telve ha acquistato, dalla famiglia Steinmayer, la particella fondiaria che costituiva una porzione della proprietà familiare in passato coltivata a orto e frutteto. Successivamente è stata inoltrata al SOVA una richiesta di collaborazione per la riqualificazione e valorizzazione dell’area, da parte dell’Amministrazione comunale che si è quindi resa da subito disponibile ad occuparsi della progettazione in stretta sinergia con il Servizio.