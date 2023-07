Valsugana, Cultura della legalità: i carabinieri aprono le porte ai ragazzi dei campus estivi

sabato, 1 luglio 2023

Borgo Valsugana – I Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana nell’ambito delle iniziative volte a far conoscere i Comandi dell’Arma ed in quelle più ampie della formazione della cultura della legalità hanno aperto le porte, oltre che agli studenti dei plessi scolastici sul territorio, anche ai ragazzi che stanno frequentando i campus estivi.

Difatti nelle giornate del 16 e 30 Giugno, oltre 40 tra bambini e giovani studenti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, in campus estivo con la società sportiva “US BORGO”, hanno avuto modo di visitare la caserma dei Carabinieri di Borgo.

Tale struttura militare comprende il Comando della Compagnia, il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile diviso in tre settori Aliquota Operativa, Aliquota Radiomobile (che svolge il servizio di pronto intervento) e Centrale Operativa e la stazione di Borgo Valsugana.

Ai giovanissimi è stato dato modo di vedere e salire a bordo delle autovetture in dotazione tra cui l’Alfa Romeo Giulia e le Jeep Renegade, inoltre hanno visitato la Centrale Operativa, che coordina le pattuglie in servizio sul territorio della Compagnia e gestisce gli interventi al 112 per tutta la Valsugana.

Molta curiosità hanno suscitato nei giovani ragazzi le camere di sicurezza e tutto quello che riguarda le operazioni di fotosegnalamento con particolare riferimento alle impronte e alle foto segnaletiche.

Alla fine dell’incontro alla presenza del Comandante della Compagnia Capitano Alfredo Carugno, è stata scattata una foto ricordo con tutti loro.