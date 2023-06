Valle Laghi: interrogazione del consigliere provinciale Marini sul cementificio di Sarche

sabato, 17 giugno 2023

Madruzzo (Trento) – Il consigliere provinciale Alex Marini (M5S) ha depositato un’interrogazione (4567/XVI) con la quale chiede conto del conflitto fra l’idea di sviluppo portata avanti per la Valle dei Laghi e la riaccensione di forni del cementificio di Sarche, che appare in contrasto con l’idea di una Valle che cresce all’insegna della tutela dell’ambiente, del turismo sostenibile e dell’agricoltura biologica.

“Più di 10 anni fa (era il 2012) in Valle dei Laghi si decise di avviare un percorso di autovalutazione aperto alla cittadinanza riguardante le dinamiche e le direttrici dello sviluppo della Valle. C’era infatti da rispettare una serie di prescrizioni procedurali riferite alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di adottare un piano territoriale di Comunità. L’idea era ottima e lungimirante… forse troppo per i politici trentini. Infatti tutto si fermò nel 2013, quando venne adottato il documento preliminare definitivo relativo alle procedure. Dal percorso aperto alla cittadinanza era comunque uscita un’idea di Valle dei Laghi che puntava forte sullo sviluppo sostenibile, sul turismo e sull’agricoltura di qualità. L’attività del cementificio piazzato nel mezzo della valle sembrava infatti essere giunta al termine e si voleva superare il modello industriale da esso simboleggiato. Per questo motivo l’idea che i forni del cementificio potessero essere riaperti non venne nemmeno presa in considerazione riguardo allo sviluppo della Valle dei Laghi. Il futuro per cittadini e amministrazioni sarebbe dovuto essere all’insegna di ambiente, natura e produzioni di qualità, non di rumori molesti, camion per strada e sbuffi di fumo. A oltre un decennio di distanza però queste premesse appaiono disattese. L’attività del cementificio è stata rilanciata. La maggioranza provinciale gli ha fatto ponti d’oro e le amministrazioni locali, che pure si erano impegnate a promuovere l’idea di una Valle dei Laghi completamente diversa, sembrano aver spento l’interruttore sulle promesse di 10 anni prima.

Il Consiglio provinciale, al di là di alcune prese di posizione tattiche, la maggioranza Lega & Co si è sempre dimostrata disponibilissima verso gli interessi che ruotano intorno alle grandi opere e al consumo di suolo. Nei mesi scorsi il Consiglio provinciale aveva anche approvato un atto di indirizzo rivolto alla Giunta per realizzare un’analisi multicriterio per valutare l’impatto del cementificio sul sistema socio-economico locale e sull’ecosistema della Valle dei Laghi. Nonostante ci si fosse attivati con esperti che lavorano presso il Politecnico di Milano e presso l’Università di Ferrara per svolgere lo studio, la politica sta facendo orecchie da mercante. È infatti tutto fermo. Si vota tra pochi mesi e, una volta superato lo scoglio delle elezioni, queste persone potranno mostrare le loro vere intenzioni ai cittadini della Valle.

A fronte di questa impasse, che fa solo il gioco di chi vuole il cementificio operativo al 100%, con buona pace degli investimenti sullo sviluppo sostenibile e della minaccia per gli ambienti naturali limitrofi, una soluzione esiste ed è persino già stata discussa in Terza Commissione del Consiglio provinciale: bisogna arrivare all’adozione del Piano Territoriale di Comunità, misteriosamente bloccato dal 2013. Su questo si era registrata un’ importante presa di posizione da parte dell’architetto Manuela Baldracchi di Italia Nostra, che aveva sottolineato l’opportunità di rendere maggiormente coerenti e vincolanti gli strumenti della programmazione territoriale ma anche (e soprattutto) i sindaci avevano manifestato la volontà di riprendere il percorso.

È però necessario passare dalle parole ai fatti, perché il tempo stringe e certi interessi potentissimi sono capaci di farsi valere anche senza apparire in pubblico. Con la sua interrogazione dunque il M5S torna a sollecitare con forza la ripresa del percorso di autovalutazione propedeutico all’adozione del PTC. Solo con un documento per programmare il territorio nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile è infatti possibile indirizzare lo sviluppo locale e definire eventualmente le compensazioni per colmare gli scostamenti da quel modello, affermando in maniera inconfutabile la necessità e la volontà di superare modelli arretrati, che scaricano sul territorio le proprie esternalità negative lasciando pochissimo in cambio”, scrive nell’interrogazione Alex Marini, consigliere provinciale M5S.