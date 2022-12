Valle di Saviore: a Gianni Morgani il premio fedeltà alla montagna

martedì, 20 dicembre 2022

Valle di Saviore (Brescia) – Un riconoscimento importante per l’alpino Gianni Morgani (nella foto) di Valle di Saviore (Brescia). Il 41esimo premio fedeltà alla montagna dell’Associazione nazionale alpini sarà assegnato a un alpino della Valle Camonica. Gianni Morgani è una figura di spicco delle penne nere camune, titolare dell’azienda agricola e agriturismo Il Ginepro. Il riconoscimento con cadenza annuale viene assegnato all’alpino che ha operato per la difesa, valorizzazione e arricchimento dell’ambiente montano e della sua cultura, per evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità e al potenziamento degli insediamenti umani in montagna. La cerimonia è in calendario sabato e domenica 26 e 27 agosto in Val Saviore.

L’annuncio è stato dato dal presidente della sezione Ana di Vallecamonica, Ciro Ballardini, che ha sottolineato: “E’ la prima volta che il prestigioso riconoscimento arriva in Valle Camonica”. Nel 2023 saranno numerosi gli appuntamenti delle penne nere e a Vezza d’Oglio (Brescia) nell’ultimo weekend di luglio si terrà il Pellegrinaggio in Adamello, che sarà organizzato dalla sezione camuna dell’Ana.