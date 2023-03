Valle dei Segni Mountain Cup: 19 gare da maggio a ottobre

venerdì, 31 marzo 2023

Breno (Brescia) – Nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica a Breno (Brescia) è stata presentata la quinta edizione della Valle dei Segni Mountain Cup che prenderà avvio il 7 maggio con la gara “Angolo Vertical” – sede di partenza e arrivo Angolo Terme (Brescia) – e la chiusura il 15 ottobre con la “Erbanno Vertical” a Darfo Boario Terme (Brescia). Il circuito di corse della Valle Camonica, giunto alla quinta edizione, è articolato su 19 gare.

Il circuito di Corsa in Montagna è nato nel 2018 per far conoscere il nostro territorio e, come illustrato dall’assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, promuove il circuito a tappe di corsa in montagna denominato “Valle dei Segni Mountain Cup”.

Le finalità del circuito sono la promozione della pratica sportiva della corsa in montagna; la promozione del territorio della Valle Camonica attraverso la pratica sportiva e la messa in rete delle varie gare di corsa in montagna che si svolgono sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni e migliorare la qualità, la visibilità delle stesse e la partecipazione degli atleti ed appassionati.

In quest’ottica nel corso del 2023 saranno organizzate 19 gare in collaborazione con associazioni, gruppi e società della Valle Camonica. Al termine del circuito sarà stilata la classifica e si terranno le premiazioni.