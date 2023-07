Valle dei Segni, avviso pubblico sul polo integrato per la fruizione culturale e turistica

giovedì, 13 luglio 2023

Breno – La Comunità Montana di Valle Camonica ha pubblicato l’avviso pubblico per indagine esplorativa a mezzo di Manifestazione di interesse per la vendita di una o più aree al fine di realizzare il nuovo Polo integrato per la fruizione culturale e turistica della Valle Camonica, la Valle dei Segni.

Tale indagine nasce dalla volontà congiunta degli Ente comprensoriali della Valle Camonica – Comunità Montana e Consorzio Comuni BIM – di realizzare una nuova infrastruttura espositiva e per la fruizione delle risorse culturali e turistiche del territorio, da collocarsi nell’area della Media Valle Camonica, in coerenza con il Piano Strategico di Intervento per la Valle Camonica (approvato dalla Comunità Montana con delibera 76 della Giunta Esecutiva).

La realizzazione di tale nuova infrastruttura si svilupperà mediante l’acquisto di aree site nella Media Valle Camonica e con caratteristiche coerenti agli standard minimi di funzionalità descritti nell’Avviso pubblico.

Al solo fine di verificare la disponibilità sul mercato di aree idonee a poter ospitare un Polo espositivo e di fruizione culturale e turistico, che allo stato attuale non trovano una allocazione nel patrimonio dell’Amministrazione, la Comunità Montana invita soggetti privati o persone giuridiche ad una manifestazione di interesse.

Questa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21 agosto 2023 ed essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal proprietario o soggetto munito di procura corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it.

Le manifestazioni di interesse pervenute che saranno ritenute rispondenti alle finalità prefissate saranno oggetto di verifica, al fine di determinare se procedere a un’eventuale acquisizione a titolo oneroso.

L’Avviso Pubblico riporta cinque requisiti minimi che devono avere le aree oggetto dell’indagine:

di tipo quantitativo: con superficie uguale o maggiore a 25.000 mq;

di tipo strategico: essere ubicate nella media Valle Camonica, tra i comuni della Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo e il comune di Capo di Ponte;

di tipo fisico: avere una forma regolare, unitaria, o comunque idonea ad ospitare nel suo insieme l’opera in oggetto e avere accessibilità diretta o ravvicinata alle principali vie di comunicazione, in particolare alla SS 42;

di tipo urbanistico: essere libere da ogni tipo di servitù (urbanistica, ambientale, tecnica, di elettrodotto, oleodotti, gasdotti); essere nella piena proprietà e disponibilità giuridica del soggetto proponente, integralmente libere da pesi, ipoteche, gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, da sequestri, pignoramenti nonché eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria; – non essere pervenute all’alienante a titolo di donazione ancora soggetta all’azione di riduzione di cui all’art. 555 del codice civile; di tipo contrattuale, ovvero disponibilità all’alienazione del bene.