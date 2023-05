Valle Camonica Servizi, coinvolti 1245 studenti nel progetto di educazione ambientale

martedì, 16 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Progetto di educazione ambientale, sostenibilmente presenti verso l’ambiente, grazie a “EcoCittadinanzAttiva”. Che la sostenibilità sia un “gioco di squadra” tra imprese, istituzioni, cittadini grandi e piccoli. Di questo sono fortemente convinti anche i promotori del progetto di educazione ambientale che si è appena concluso per l’anno scolastico in corso.

Valle Camonica Servizi, da sempre attenta agli aspetti legati alle tematiche ambientali, ha dato l’opportunità a diverse classi della Valle Camonica di essere parti attive al progetto. Alla presentazione erano presenti i dirigenti scolastici, rappresentanti dei Comuni coinvolti, il Dirigente Corepla Monica De Giovanni, gli amministratori di Valle Camonica Servizi con il presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica Oliviero Valzelli, il presidente di Valle Camonica Servizi Mauro Basioli, Elena Broggi, delegata alla Formazione e Comunicazione, Roberta Chiarolini, consigliere Consorzio Servizi Valle Camonica e Ivan Markus, consigliere Valle Camonica Servizi.

Al progetto hanno aderito 36 classi delle Scuole Primarie e 10 classi delle Secondarie di primo grado appartenenti a 16 Comuni della Valle Camonica ha consentito di coinvolgere 1.245 alunni che hanno partecipato a una cinquantina di laboratori tra gennaio e aprile.

Gli obiettivi formativi erano i seguenti: sensibilizzare le nuove generazioni contro l’abbandono dei rifiuti per strada o nei boschi, portare l’attenzione sulla salvaguardia della biodiversità attraverso il cambio di molte delle nostre scelte quotidiane, approfondire la classificazione dei rifiuti con un focus particolare sulla plastica e sulla carta. Dopo un intervento frontale i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di manufatti originali in carta riciclata e nella costruzione di un bug hotel in miniatura abbinando imballaggi usati a elementi naturali.

Grazie alla partnership tra Valle Camonica Servizi e il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (Corepla), tutti gli alunni delle scuole aderenti al progetto vengono premiati con un diploma di merito e un gadget ecologico in segno di un riconoscimento per l’impegno dimostrato.

Questa attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole è un orgoglio sia per Valle Camonica Servizi sia per Corepla perché solo partendo dalle scuole potremo far maturare un maggior rispetto per l’ambiente e non solo. Un plauso a tutti i Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e ai Sindaci, per aver posto l’attenzione su questi aspetti importantissimi e infine un plauso rivolto a tutti gli alunni che si sono impegnati a essere dei veri cittadini ecoattivi.