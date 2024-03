Valle Camonica: resta chiusa la Sp345 per il Bazena

mercoledì, 6 marzo 2024

Breno (Brescia) – Si può transitare sulle strade per il Maniva (Sp 345) e del Gaver (Sp 669), dopo che nei giorni scorsi erano state chiuse per il forte maltempo. La riapertura è stata decisa in seguito al sopralluogo in elicottero del nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia e viste le attuali condizioni meteorologiche e della neve, migliorate rispetto a settimana scorsa. Tuttavia le previsioni per il weekend non sono ottime e le due strade potrebbero essere richiuse in base a quanto nevicherà.

Per quanto riguarda le altre strade che erano state interessate da frane o danneggiamenti per il maltempo, in Valle Camonica resta chiusa la strada per il Bazena (Sp 345 da Campolaro), sull’Alto Garda è chiusa ancora la Tignalga (Sp 38), mentre in Valsabbia permane il senso unico alternato sulla Sp 237 a Odolo. Dopo il disgaggio del masso pericolante e la pulizia della strada, è invece stata riaperta la Sp 50 di Pertica Alta, con senso unico alternato temporaneo.