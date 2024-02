Valle Camonica: presentati gli Stati Generali del Turismo

venerdì, 9 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Presentati gli Stati Generali del Turismo in Valle Camonica in programma il prossimo 4 marzo 2024 e organizzati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, Assessorato al Turismo, con il distretto culturale Valle Camonica la Valle dei Segni, a Capo di Ponte, presso l’Auditorium della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica.

Un evento che arriva dopo la costituzione, a maggio 2023, del tavolo di lavoro – coordinato da Alessandra Giorgi, in collaborazione con Antonio Cadei, esperto di comunicazione e social networks. In questi mesi il tavolo, presieduto dall’assessore al Turismo e alla Cultura della Comunità Montana Massimo Maugeri, si è costantemente aggiornato sui progetti da portare avanti. Con il nuovo anno è tempo di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori dei vari settori turistici nel processo decisionale strategico, nonché per assicurare che la sua attuazione rispecchi le esigenze e i suggerimenti di coloro che ogni giorno si occupano di turismo.

Il programma del 4 marzo prevede il ritrovo alle 17 con l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali e la presentazione degli Stati Generali e il loro obiettivo. Alle 18:15 apriranno i vari tavoli di lavoro, attraverso la suddivisione in tavoli tematici. Sette i tavoli presenti: Accoglienza alberghiera, Accoglienza extra-alberghiera, Accoglienza ristorativa, Enogastronomia, Guide e operatori abilitati, Promozione turistica e animazione territoriale, Amministratori ed Enti.

I coordinatori dei tavoli – operatori e imprenditori che da tempo lavorano nei vari settori citati – affiancati dai loro assistenti, raccoglieranno suggerimenti, idee, osservazioni costruttive che guardino al futuro turistico della Valle con positività, fondate sulla condivisione delle scelte e sulla collaborazione tra operatori e istituzioni.

Un’opportunità di confronto e crescita che vuole essere il primo atto di un percorso di lavoro che attraverso tavoli tematici permanenti e incontri plenari periodici garantisca un confronto continuativo ai fini di una efficace strategia turistica, come sottolinea l’assessore Massimo Maugeri: “La Comunità Montana con la convocazione degli Stati generali del turismo intende creare dei tavoli permanenti di lavoro dove i diversi operatori possono partecipare attivamente nel creare sviluppare un sistema coordinato e sinergico di accoglienza dei turisti e di promozione di una destinazione unica, la Valle Camonica, la Valle dei Segni. In passato per tanti motivi ogni area della Valle ha pensato a sé, ma da soli si è tutti più deboli. Gli Stati generali del turismo sono aperti a tutti coloro i quali avranno la volontà non di evidenziare ciò che non funziona, ma di lavorare per trovare soluzioni affinché tutta la Valle faccia passi avanti nell’ottica della accoglienza e della promozione turistica”.

Il presidente della Comunità Montana e del Bim di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, auspica che i camuni colgano il significato degli Stati Generali del Turismo: “È necessario costruire insieme il nuovo turismo in Valle Camonica, che presenti e offra come un’unica destinazione il variegato patrimonio che conserva, fatto di storia, arte, natura ed enogastronomia. Ringrazio chi sta lavorando per organizzare questo importante evento e invito tutti gli operatori a prendervi parte”.

Il tavolo di lavoro degli Info Point si sta mobilitando per chiamare a raccolta tutti gli interessati agli Stati Generali del Turismo ad effettuare l’iscrizione al tavolo di lavoro: Imprenditori alberghieri (Hotel, Alberghi, Resort); Accoglienza extra-alberghiera (Case vacanze, B&B, Affittacamere, Ostelli, Campeggi, Agriturismo, Rifugi); Enogastronomia (Produttori di prodotti tipici, cibo e vino): Guide e operatori abilitati (Guide turistiche, Guide alpine, Accompagnatori di media montagna, Tour operator, Agenzie di viaggio, Outdoor); Promozione turistica e animazione territoriale (Pro Loco, Animatori territoriali e didattici); Accoglienza ristorativa (Ristoratori); Amministratori ed Enti Stati Generali del Turismo.