Valle Camonica per tutti, a Breno incontro su strumenti e accessibilità

giovedì, 20 aprile 2023

Breno (Brescia) – Terminata la prima fase del progetto “Valle Camonica per tutti. Strumenti per la fruizione e l’accessibilità in Valle Camonica. La Valle dei Segni“. Oggi, al Palazzo delle Cultura dio Breno (Brescia) si terrà l’incontro dove saranno illustrati i risultati della mappatura e ricognizione territoriale”. Il programma dell’incontro Valle Camonica per tutti è un momento di riflessione sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

IL PROGRAMMA

Ore 10.00 – Accoglienza e registrazione

Ore 10.30 – Saluti istituzionali

Massimo Maugeri, Assessore alla Cultura e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica

Christian Ramus, Presidente del Consorzio Sol.Co. Camunia

Ore 10.45 – Avvio dei lavori

Presentazione dell’accordo tra l’Assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica e Sol.Co. Camunia per il piano territoriale per la fruizione accessibile della Valle

Christian Ramus, Presidente del Consorzio Sol.Co. Camunia

Ore 11.10 – Presentazione della genesi del progetto e del suo sviluppo decennale: da A ciascuno il suo passo (2011) a Valle Camonica per tutti

Marco Milzani e Claudia Comella

Ore 11.30 – Restituzione della fase di ricognizione territoriale del progetto

Elisa Martinelli e Claudia Comella

Ore 11.50 – Chiusura incontro e presentazione della seconda fase di progetto

Obiettivi futuri

Ore 12.10 – Dibattito e confronto

Ore 12.30 – Termine dei lavori