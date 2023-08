Valle Camonica: Paolo Erba presidente del Comitato dei sindaci

giovedì, 3 agosto 2023

Breno (Brescia) – Paolo Erba, sindaco di Malegno (Brescia), è stato nominato presidente del Comitato dei sindaci, formato dal presidente dell’Assemblea e da quattro membri, nominati dall’Assemblea con votazione palese, a maggioranza semplice, su proposta del presidente.

Con Paolo Erba (nella foto), in precedenza vice del presidente uscente Emanuele Moraschini, è stata eletta una squadra tutta al femminile, formata da quattro assessori e consiglieri con delega al Sociale distribuiti tra alta, media e bassa Valle Camonica: vicepresidente Roberta Calzoni (Comune di Niardo); consiglieri Virginia Carettoni (Comune di Ponte di Legno), Mariangela Ceresetti (Comune di Sellero) e Cinzia Sertori (Comune di Artogne).

Un’elezione resasi necessaria in seguito alla modifica apportata lo scorso anno da parte di Regione Lombardia del sistema di rappresentanza sociale e sanitario, che ha come scopo primario quello di portare a termine il Piano di Zona delineato da Regione Lombardia, ovvero le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale, per il triennio 2021-2023.

Il comitato dei sindaci in questo contesto fornisce all’ufficio di piano gli indirizzi operativi necessari per la gestione delle attività e dei servizi integrati ed istruisce e trasmette all’Assemblea dei sindaci gli elementi per la valutazione del sistema integrato di servizi sociali dell’Ambito Valle Camonica.

“Le urgenze di cui vogliamo subito occuparci, in attesa di capire se Regione rinnoverà i Piani di Zona, sono quelle emerse negli ultimi tempi sul nostro territorio – dichiara Paolo Erba a margine della sua elezione a presidente – ovvero affrontare le nuove povertà, le difficoltà delle Rsa, ma soprattutto avviare un dialogo con la parte prettamente sanitaria, perché la sanità della Valle Camonica presenta delle criticità palesi”.