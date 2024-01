Valle Camonica, il Pd: sanità e mobilità pubblica deve essere migliorate

venerdì, 26 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Sanità e infrastrutture: il Pd della Valle Camonica e a livello regionale chiede un cambiamento radicale e maggiore attenzione alle aree montane. I consiglieri regionali Emilio Del Bono e Miriam Cominelli e il responsabile Pd Montagna e Aree interne del Pd regionale Pier Luigi Mottinelli hanno fatto il punto sulla situazione e illustrato le richieste. “Serve maggior attenzione alle “Terre Alte” – ha detto Pier Luigi Mottinelli, introducendo la conferenza stampa che si è svolta nella sede della Comunità Montana – altrimenti sarà inevitabile lo spopolamento”.

I consiglieri regionali Emilio Del Bono e Miriam Cominelli in mattinata hanno incontrato il nuovo direttore generale di Asst Vallecamonica, Corrado Scolari, e la direzione sanitaria, alla luce anche del piano sociosanitario che è stato recentemente presentato in Regione Lombardia dall’assessore Guido Bertolaso. “A nostro avviso – ha spiegato la consigliera regionale Miriam Cominelli – ci sono delle carenze nel “piano presentato da Bertolaso”, perché è posta attenzione alle aree periferiche, a quelle di montagna e andrebbe rivista la rete ospedaliera nel suo complesso”. “Per quanto riguarda la Valle Camonica – hanno sottolineato Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono – abbiamo chiesto una maggiore attenzione all’ospedale di Edolo e una sanità condivisa sul territorio”. Secondo Pier Luigi Mottinelli le otto case di comunità in valle – come previsto dal piano dall’ex assessore regionale Moratti – sono troppe e dovrebbe essere risolta – per quanto riguarda Ats della Montagna “quell’accorpamento tra Valle Camonica e Valtellina, perché i camuni non si sentono valtellinesi e viceversa, quindi andrebbe trovata un’altra soluzione, con maggior autonomia per la Valle Camonica”.

Sul tema della “mobilità pubblica” il consigliere regionale Emilio Del Bono ha ribadito che è fondamentale per evitare la fuga dalle valli delle popolazione, in particolare di giovani e famiglie, e ribadito – come da ordine del giorno presentato in Consiglio regionale – che il treno a idrogeno non cambierà la vita ai camuni. Valle green, uno slogan. “All’utente – ha detto Del Bono – serve sapere non come si viaggia (a gasolio, elettrico o idrogeno ndr.), ma in che tempi: quando scopriranno che il treno a idrogeno avrà i medesimi tempi di quelli attuali capirà che non migliorerà la situazione”. “Anzi – ha aggiunto – i costi saranno superiori, a fronte di un investimento di oltre 300 milioni di euro”.

Sul tema mobilità Pier Luigi Mottinelli ha chiesto dove è finito il piano del 2016 che prevedeva 13 milioni e mezzo di investimento sulla Edolo-Brescia con l’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre i tempi. “Non tutti – ha concluso Mottinelli – usano il treno per raggiungere Brescia, molti studenti e lavoratori lo usano tra Darfo ed Edolo e viceversa, e lì si dovrebbe intervenire”.

Un messaggio forte quello che arriva dal Pd: alla Valle Camonica serve un cambiamento nelle politiche sanitarie e del trasporto pubblico.

di Angelo Panzeri