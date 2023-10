Valle Camonica: la Comunità Montana organizza corsi per volontari AIB

mercoledì, 11 ottobre 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di ente delegato da Regione Lombardia per la difesa dagli incendi boschivi, organizza corsi di formazione per volontari A.I.B (Antincendio boschivo).

I corsi sono predisposti e gestiti dai due direttori operazioni spegnimento del G.I.Co.M. di Comunità Montana, Dario Entrade e Fabian Troletti.

Nelle prossime settimane sono in programma un corso per nuovi volontari A.I.B. di primo livello previsto nei giorni 14-15 e 28-29 ottobre e un corso per capisquadra A.I.B. previsto per i giorni 11-12 e 18-19 novembre.

Le giornate formative che si terranno presso l’auditorium Mazzoli della Comunità Montana in Breno, per quanto concerne la parte teorica, e presso la piazzola attrezzata in località Pagherina Blè, in Comune di Ono San Pietro, per le esercitazioni pratiche e di elicooperazione.