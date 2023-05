Valle Camonica: il campione di basket Moss ha incontrato gli studenti dell’Antonioli

giovedì, 18 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una giornata speciale per gli studenti delle Medie dell‘istituto comprensivo di Ponte di Legno (Brescia) che hanno avuto la visita del campione di basket della Germani Brescia David Moss.

Infatti si è svolto il torneo di pallacanestro organizzato dal professor Alberto Facchini, a cui hanno partecipato tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Don Antonioli”. Gli studenti si sono sfidati l’intera mattinata nelle rispettive palestre di Vezza d’Oglio e di Ponte di Legno, alla presenza dei genitori che hanno partecipato numerosi.

Al termine del torneo gli alunni hanno avuto l’opportunità di venire premiati, in presenza del dirigente scolastico, dottoressa Silvia Oggiano, dal capitano della Germani David Moss, accompagnato dai dirigenti Marco Patuelli e Mario Pellegrini. Una splendida occasione per i ragazzi del don Antonioli per accostarsi al mondo della pallacanestro per abbracciare i valori veicolati dallo sport, già ampiamente praticato sul territorio dell’alta Valle Camonica.