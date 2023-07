Valle Camonica: contest fotografico “Il mio libro di viaggio”

giovedì, 13 luglio 2023

Breno (Brescia) – Durante l’estate c’è più tempo per coltivare i propri interessi, tra cui quello della lettura. Lo sa bene il Sistema Bibliotecario Valle Camonica, che, in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Valle Camonica, ha lanciato per il periodo estivo l’hashtag librinvacanza per il Contest fotografico “Il mio libro di viaggio” (My travel book).

Basta avere un account Instagram per partecipare, postando una foto che mostri la copertina del libro che si sta leggendo e il panorama tutt’attorno, che può essere una spiaggia assolata, il verde della montagna, l’acqua del lago, o un semplice dondolo in giardino: non ci sono indicazioni, l’unico limite è la creatività dei partecipanti, che si devono far trovare pronti per immortalare e “instagrammare” i loro momenti di lettura e relax, senza dimenticare di taggare @vallecamonicacultura e inserire #libriinvacanza.

“Questa attività prevista nel piano del Sistema Bibliotecario per l’anno in corso ha l’obiettivo di incentivare la lettura durante i mesi estivi, ma anche di promuovere i servizi della Rete Bibliotecaria, oltre, chiaramente, a fidelizzare e coinvolgere l’utenza. Si tratta della prima esperienza ‘social’ del Sistema Bibliotecario Valle Camonica” dichiara Carlo Ducoli, direttore del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica che fa capo alla Comunità Montana di Valle Camonica.

L’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, presidente di diritto del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, plaude a questa nuova iniziativa che incentiva la lettura, soprattutto nella fascia più giovane degli utenti.

Non poteva mancare un segnalibro che accompagnasse i lettori nel contest estivo, sul quale sono riportate le indicazioni per partecipare a #librinvacanza: si può richiedere alla propria Biblioteca di fiducia.