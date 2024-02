Valle Camonica: progetto di educazione ambientale con 980 studenti

sabato, 10 febbraio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’educazione ambientale e alimentare convergono al riciclo e alla riduzione dello spreco. Questo è il fulcro del progetto “Riciclo e non Spreco” promosso da Valle Camonica Servizi, che si propone di diffondere una consapevolezza ecologica tra le giovani menti.

RICICLO E NON SPRECO – Il Gruppo Valle Camonica Servizi e le Acli Provinciali di Brescia hanno presentato in forma congiunta con la Rete REBUS Valle Camonica. La sinergia tra i due enti, come evidenziato nei diversi interventi di Elena Broggi di Valle Camonica Servizi, Pierangelo Milesi, presidente provinciale di Acli Brescia e Ilario Sabbadini, assessore alle Politiche sociali della Comunità Montana di Valle Camonica, e dai referenti coinvolti nei progetti, ha come obiettivo diffondere prassi virtuose incentrate sul recupero, il riuso, e la prevenzione dei rifiuti, parallelamente alla riduzione dello spreco alimentare e al recupero delle eccedenze.

Il progetto che Valle Camonica Servizi ha presentato alle scuole del territorio è stata estesa sul duplice tema ambientale e alimentare, individuata nella divulgazione congiunta con la Rete REBUS Valle Camonica promossa dalle Acli Provinciali di Brescia.

Partendo dal presupposto che la gestione dei rifiuti è strettamente connessa alle tematiche ambientali e alimentari, il progetto punta a promuovere una comprensione approfondita dei benefici del riciclo, a sensibilizzare sull’importanza della filiera corta e a favorire una maggiore consapevolezza nei consumi.

L’INIZIATIVA – Il programma, completamente gratuito per le scuole, è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole Primarie e alle classi prime delle scuole Secondarie di Primo grado. Sono 29 plessi che hanno aderito al progetto, di cui 6 scuole secondarie di primo grado e 23 scuole primarie, coinvolgendo complessivamente 56 classi e circa 980 ragazzi. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di accedere a dei laboratori che affrontano sia la gestione dei rifiuti sia le pratiche alimentari sostenibili.

Gli insegnanti che hanno optato per i laboratori di educazione ambientale esplorano insieme ai ragazzi tematiche quali lo smaltimento dei rifiuti, la produzione di detersivi ecologici e il ruolo fondamentale degli impollinatori nell’ecosistema, supportati da una mostra didattica itinerante ricca di informazioni sostanziali.

D’altra parte invece, i laboratori di educazione alimentare si concentrano sulle abitudini alimentari, dalla spesa alla tavola, con simulazioni che coinvolgono gli alunni nel comprendere lo spreco alimentare e nell’esplorare come gli avanzi possano diventare ingredienti preziosi per nuove ricette.

Per Valle Camonica Servizi si tratta di un impegno fortemente voluto, al fine di rafforzare sempre di più il canale informativo con tutti i cittadini e con le generazioni più giovani, perché investire nell’educazione significa formare i futuri cittadini adulti, nel rispetto del posto in cui vivono.

REBUS VALLECAMONICA – Ben 150.000 chili di prodotti recuperati e distribuiti; 10 tonnellate di eccedenze inadeguate all’alimentazione umana recuperate da piccoli agricoltori del territorio per l’alimentazione animale; 15 punti vendita della GDO coinvolti + 5 piccoli esercizi commerciali; 2 “distributori”; 27 associazioni; 8 enti; 5000 “bag – il buono che avanza” per il recupero di cibo non consumato. Supportate 800 famiglie e circa 100 persone ospiti di 6 comunità residenziali.

Sono i numeri del 2023 a confermare la bontà e il successo del progetto di lotta allo spreco alimentare denominato: REBUS Valle Camonica, creato nel 2018 dalle Acli Provinciali di Brescia tramite le Acli Valle Camonica.

In linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e dentro l’interconnessione tra cultura-lavoro-sociale-ambiente che nella Laudato sì’ di Papa Francesco plasma il pensiero dell’ecologia integrale, REBUS si muove su alcune direttrici principali: promuovere la diffusione di buone prassi di recupero delle eccedenze da destinare prevalentemente a persone in condizioni di disagio e vulnerabilità; creare e promuovere reti e sinergie tra terzo settore, enti locali e aziende, in una logica di corresponsabilità e sussidiarietà circolare: ridurre e prevenire la produzione di rifiuti attraverso le buone prassi contro lo spreco; stimolare la cittadinanza ad essere attiva, responsabile e compartecipe nella costruzione di una cultura contro lo spreco alimentare.

I NUMERI – Nel dettaglio i principali risultati raggiunti nel 2023 dal progetto Rebus: 150.000 kg di prodotti recuperati e distribuiti, in linea con il dato del 2022; 10 tonnellate circa di eccedenze inadeguate all’alimentazione umana recuperate da piccoli agricoltori del territorio per l’alimentazione animale; 15 punti vendita della GDO coinvolti nel recupero delle eccedenze, quattro in più rispetto al 2022, 5 piccoli esercizi commerciali e 2 “distributori”.

Sono 27 associazioni nella rete di progetto: Circolo Acli Media Valle Camonica, Circolo Acli Pisogne, Cooperativa di Bessimo (Bessimo1, Bessimo2, Cividate, Capo di Ponte), Cooperativa InExodus Malonno, Cooperativa Azzurra Darfo Boario Terme, Cooperativa La Quercia Berzo Inferiore, Caritas Cividate Camuno, Caritas Darfo, Caritas Pisogne, Caritas Pian Camuno, Caritas Piancogno, Caritas Borno, Oratorio Sacca di Esine, Suore Messicane Breno, Frati Cappuccini Annunciata, Casa Mika Malonno, San Vincenzo di Edolo, Mato Grosso Darfo, Los Chicos Buenos Darfo, Alternativa Ambiente Vezza d’Oglio, Auser Pisogne, Associazione Il Torrente Bienno, Legambiente Valle Camonica, Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino.

Otto enti: Comunità Montana di Valle Camonica, Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane, Unione dei Comuni Media Valle Camonica – Civiltà delle pietre, Comune di Darfo Boario Terme, Comune di Pisogne, Comune di Rogno, Valle Camonica Servizi, ATS della Montagna

La rete REBUS ha permesso di raggiungere 800 famiglie e circa 100 persone ospiti di 6 comunità residenziali

Sul fronte della formazione e sensibilizzazione della comunità: percorsi nelle scuole con 16 classi coinvolte per un totale di 244 alunne e alunni incontrati; video ricette, iniziative, incontri, convegni sul territorio.

Distribuite 5000 “bag – il buono che avanza” per il recupero di cibo non consumato presso i ristoranti aderenti all’Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino.

