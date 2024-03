Valle Camonica, 220 persone agli Stati Generali del Turismo: le proposte

martedì, 5 marzo 2024

Capo di Ponte (Brescia) – Una grande partecipazione e buoni presupposti per gli Stati Generali del Turismo della Valle Camonica, svoltisi ieri e organizzati dall’assessorato al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica, con il distretto culturale Valle Camonica la Valle dei Segni, presso l’Auditorium della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica a Cemmo di Capo di Ponte.

Gli iscritti sull’apposito portale sfioravano i 250 e vi hanno effettivamente partecipato in 224 persone. Il territorio era ben rappresentato, dal momento che erano presenti operatori turistici dell’alta, media e bassa Valle, appartenenti ai diversi settori chiamati in causa.

Sette i tavoli allestiti: Accoglienza alberghiera, Accoglienza extra-alberghiera, Accoglienza ristorativa, Enogastronomia, Guide e operatori abilitati, Promozione turistica e animazione territoriale, Amministratori ed Enti. Ad ogni tavolo hanno preso parte circa 30 partecipanti, che hanno avuto un’ora di tempo, con l’ausilio dei coordinatori – operatori e imprenditori che da tempo lavorano nei vari settori citati – per stendere una serie di idee ed osservazioni costruttive.

Questa era la novità dell’edizione 2024 degli Stati Generali del Turismo (la Valle Camonica infatti non era nuova all’idea e questa era la sesta edizione): ieri gli operatori sono stati chiamati per parlare, per esprimere il loro parere, non solo per ascoltare in un convegno “frontale”.

Nella condivisione finale sono emersi l’entusiasmo e la voglia di mettere sul tavolo idee e di elaborare obiettivi concreti da raggiungere nel breve tempo. Da più tavoli è arrivata, ad esempio, la richiesta di unificare le informazioni sul web che riguardano la Valle Camonica, affinché il turista con una rapida ricerca online possa trovare immediatamente tutte le proposte che cerca per la sua vacanza. D’altra parte, sta andando in questa direzione il gruppo di lavoro creato a maggio 2023 per la riorganizzazione degli Info Point presenti in tutta la Valle Camonica e per il restyling dell’esistente sito www.turismovallecamonica.it/it, coordinato da Alessandra Giorgi, in stretta collaborazione con Antonio Cadei.

Tutti i tavoli hanno espresso la volontà di creare dei gruppi di whatsApp all’interno dei quali scambiarsi tutte le informazioni relative ai vari ambiti turistici. Inoltre si sono dati appuntamento per reincontrarsi entro fine mese, per continuare ad approfondire alcuni dei concetti emersi. Insomma, dagli operatori è emersa la volontà di essere coinvolti, il desiderio di poter dire la loro e la consapevolezza di non dover sempre aspettare azioni dall’esterno.

Nella parte iniziale sono stati portati i saluti del presidente della Comunità Montana, Alessandro Bonomelli, dell’Assessore al Turismo e alla Cultura, Massimo Maugeri, del sindaco di Capo di Ponte, Andrea Ghetti, e della coordinatrice degli Infopoint della Valle Camonica, Alessandra Giorgi. Sono stati presentati gli obiettivi degli Stati Generali: la creazione di quella rete indispensabile affinché il turismo sia davvero motore di economia del territorio.

“È un vero piacere riscontrare un così grande interesse per gli Stati Generali del turismo. Mi auguro che questo sia l’inizio di un percorso che ci porti a promuovere l’offerta turistica della Valle con una voce univoca” ha detto il presidente Bonomelli.

“Solo attraverso la partecipazione di tutti gli attori ed il loro coinvolgimento nel processo di costruzione del futuro turistico della Valle, riusciremo ad essere più attrattivi ed efficienti nei confronti dei turisti” ha commentato l’assessore Massimo Maugeri. “È tempo che la Valle Camonica inizi a raccontarsi in modo diverso, come destinazione turistica unica, e non solo come parte di un luogo – ha aggiunto – Ringrazio i numerosi partecipanti, oltre a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per la buona riuscita di questo importante appuntamento. Ringraziamenti doverosi alla Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, che ci ha ospitati e che ha collaborato in maniera efficiente con la Comunità Montana e con lo staff di coordinamento degli Info Point”.

Alessandra Giorgi, coordinatrice del tavolo di lavoro per la riorganizzazione degli Info Point, a margine dei lavori ha dichiarato: “L’entusiasmo che abbiamo riscontrato e la voglia di mettersi in gioco degli operatori rappresentativi di tutta la Valle e di tutti i settori è per noi il fattore vincente. Questi sono tavoli permanenti, quindi ora comincia la vera sfida. In questo momento l’aspettativa del territorio attorno al tema del turismo è alta, ma del resto è un grande stimolo per spingerci a realizzare gli obiettivi che sono emersi nel più breve tempo possibile: la Valle ha voglia di fare turismo e voglia di fare turismo insieme”.