Valchiavenna, lavori e limitazioni sulla Statale 36

venerdì, 6 gennaio 2023

Prata Camportaccio – Per consentire la posa della fibra ottica e dei relativi quadri di comando nell’ambito del territorio comunale di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio, a partire da lunedì 9 gennaio e fino al 9 aprile lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà in vigore il senso unico alternato. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 8 – 17, esclusi festivi e prefestivi.

Infine, per la manutenzione degli impianti tecnologici e la revisione dei presidi antincendio installati all’interno delle gallerie ‘Verceia’ e ‘Monti di Campo’, sulla strada statale 36 a Campo Mezzola, sempre in provincia di Sondrio, è prevista l’istituzione del senso unico alternato. La limitazione sarà in vigore dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 gennaio.