Valanghe, pericolo marcato di grado 3 in Trentino e Lombardia

giovedì, 29 febbraio 2024

Trento – Superata l’allerta meteo, permane la massima attenzione rispetto a pioggia e neve, mentre il bollettino valanghe Euregio segnala un pericolo marcato di grado 3, su una scala da 1 a 5.

Secondo Meteotrentino, oggi – giovedì – ci saranno deboli piogge intermittenti più probabili in serata e nella prossima notte. Venerdì sono attese precipitazioni moderate a tratti diffuse con quota neve in calo a 1.300 metri circa; oltre i 1.500 metri cadranno mediamente 10- 25 centimetri di neve e quantitativi minori a quote inferiori. Sabato saranno possibili deboli precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri circa, mentre tra domenica e lunedì le precipitazioni saranno diffuse, con il limite della neve a 1.300 metri circa e localmente sotto. Va dunque prestata la massima attenzione alla neve fresca e a quella ventata, che rappresentano la principale fonte di pericolo.