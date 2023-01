Valanga e ricerca persone: esercitazione del Soccorso Alpino in Bazena

lunedì, 16 gennaio 2023

Breno (Brescia) – La prima di tre giornate di addestramento tenutasi in Bazena, territorio di Breno (Brescia) ha coinvolto un alto numero di tecnici del Soccorso Alpino.

Durante l’esercitazione i tecnici della V Delegazione Bresciana hanno partecipato alla simulazione di una ricerca in valanga: due gli scenari, con due differenti ipotetici distacchi, con una ventina di tecnici impegnati, oltre a una Unità cinofila da ricerca in valanga (UCV) del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I soccorritori hanno approfondito la parte riguardante la movimentazione, anche con i mezzi fuoristrada a trazione integrale. Otto persone, quattro figuranti per ogni valanga, risultavano sepolte sotto la neve; una di queste non aveva l’artva (apparecchio ricerca travolti in valanga) e quindi, per trovarlo hanno dovuto mettere in atto una serie di sondaggi, fino al ritrovamento. La simulazione è terminata con il trasporto della persona in Bazena, dove di solito staziona l’ambulanza, per il trasporto in ospedale.

Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa “degli interventi di carattere tecnico – sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112. Nelle squadre, per gli interventi via terra vi sono medici e infermieri di elevata professionalità, certificati dalle Scuole del Cnsas e abilitati a operare in ambiente impervio”.