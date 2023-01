Val Trompia: incontro tra Provincia di Brescia e Amministrazioni comunali

sabato, 28 gennaio 2023

Collio Val Trompia (Brescia) – Incontro in Valle Trompia tra Provincia di Brescia, sindaci e Amministratori locali.

La prima tappa è stata a Sarezzo, nella frazione di Ponte Zanano, dove la Provincia di Brescia ha eseguito interventi di manutenzione straordinaria presso il ponte che, lungo la Sp 345 “Delle Tre Valli”, attraversa il fiume Mella. L’opera, il cui stato di degrado è stato segnalato nel 2018 durante le indagini eseguite dall’Ente, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, ha un valore di 140 mila euro ed è stata finanziata mediante fondi regionali.

Il consigliere delegato della Provincia si è poi recato presso la Comunità Montana di Valle Trompia, dove ha incontrato i sindaci dei Comuni di Irma, Bovegno, Concesio, Lumezzane, Marmentino e Collio.

Con la Comunità Montana di Valle Trompia, la Provincia di Brescia ha sottoscritto un protocollo d’intesa per l’adeguamento dell’innesto stradale esistente tra via Mainone e Via Cav. Ghidini, nel Comune di Lumezzane. Qui, con l’obiettivo di minimizzare la pericolosità e promuovere il miglioramento viabilistico del tratto in questione, si procederà alla realizzazione di un sottopasso stradale per consentire un ingresso più sicuro al flusso di mezzi proveniente dalle zone industriali. Sempre nel Comune di Lumezzane, a seguito della verifica di tutti i ponti posti lungo la strada provincia Sp 79 “Sabbio Chiese – Lumezzane”, è in corso la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria di un ponte. I lavori previsti, finanziati mediante il “Decreto Ponti” insieme a ulteriori interventi su manufatti esistenti nei territori di Bione e Agnosine, sono di manutenzione e riparazione locale degli elementi strutturali, nonché di miglioramento della raccolta acque.

La Provincia di Brescia ha poi siglato un protocollo d’Intesa Con il comune di Irma per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti lungo la Sp53 “Aiale – Irma”. L’intervento, teso a rendere più funzionale e sicura la circolazione stradale, è finanziato interamente dalla Provincia con una spesa di 100 mila euro.

Nel Comune di Bovegno sono state fatte importanti opere di consolidamento del ponte posto lungo la SP 53 “Aiale – Irma – Marmentino”: oltre all’allargamento della sede stradale per consentire un’adeguata immissione dei mezzi sulla sede stradale, è stata realizzata un’area per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico e nuove barriere stradali di protezione. L’intervento ha previsto un finanziamento di oltre 520 mila euro, di cui 210 a carico della Provincia di Brescia.

“Interventi come questi – ha dichiarato il Consigliere delegati ai Lavori Pubblici – sono un’importante testimonianza della sinergia tra le Istituzioni volta garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture e l’ammodernamento dell’intero territorio, salvaguardando così le realtà locali.”

Insieme al sindaco di Concesio, il Consigliere ha voluto verificare lo stato dei lavori per la sistemazione dell’impalcato del ponte posto sul fiume Mella lungo la SP 19 “Concesio – Ospitaletto”. La Provincia di Brescia ha infatti aggiudicato nel 2021 i lavori, dal costo di 3,6 milioni di euro, con lo scopo di risolvere alcuni problemi di tipo manutentivo e relativo alla sicurezza. Lo stesso ponte sarà inoltre oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Provincia di Brescia con un investimento di 300 mila euro. Si ricorda inoltre che, tra le giornate di sabato 4 e domenica 5 febbraio, il ponte sarà oggetto di alcune prove di carico per valutare le masse limite transitabili.

Nel Comune di Marmentino, la Provincia di Brescia sta eseguendo la riqualificazione e la messa in sicurezza della sede stradale lungo la Sp 50 “Tavernole – Nozza”. Le opere, finanziate mediante fondi regionali e risorse comunali, comportano una spesa complessiva di oltre 4 milioni di euro.

Infine, nel Comune di Collio, la Provincia di Brescia è intervenuta per riqualificare e mettere in sicurezza il tratto di carreggiata lungo la Sp 345 “Delle Tre Valli”, danneggiata a seguito di un dissesto franoso. Gli interventi previsti includono opere di drenaggio e la realizzazione di una paratia per stabilizzare il movimento franoso. Il costo finale dei lavori ammonta a oltre 400mila euro, finanziati mediante fondi regionali.

“Il lavoro portato avanti dall’Ente – ha concluso il Consigliere Delegato – ha la capacità di incidere positivamente sul territorio. Le opere infrastrutturali che stiamo portando avanti, grazie al forte impatto socio-economico, permetteranno di valorizzare la Valle Trompia sia in termini di qualità della vita sia di capacità produttive.”