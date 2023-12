Val Trompia, contributo della Provincia al bus navetta del Maniva

sabato, 30 dicembre 2023

Brescia – “La Provincia scende in pista al fianco dei territori montani in località Maniva e delle attività locali, contribuendo ad assicurare il servizio Tpl di bus navetta gratuito che dal centro di Collio porta fino al comprensorio sciistico. Non solo c’è la firma sul protocollo d’intesa per la stagione 2023/24, ma anche un valido contributo economico”. E’ quanto anticipa il consigliere provinciale valtrumplino Giacomo Zobbio (nella foto), delegato dalla Provincia di Brescia in materia di Tpl.

“La sperimentazione di questo servizio nel corso degli anni precedenti – prosegue Zobbio – ha confermato la bontà di questa iniziativa. Ecco perché la Provincia, attraverso l’Agenzia del Tpl e insieme agli enti locali coinvolti, ha scelto di partecipare concretamente e finanziare questo servizio con circa la metà della quota complessiva necessaria. Un investimento che riteniamo possa essere utile per favorire l’accessibilità ad una zona periferica come il Maniva e incentivare la frequentazione turistica della nostra Valle”.

“Purtroppo il meteo non è dalla nostra parte – conclude Zobbio – per quanto riguarda la neve. L’auspicio mio e di tutti è che possa nevicare abbondantemente e quanto prima, per la gioia dei tanti appassionati. Speriamo che questa nostra iniziativa possa essere benaugurante”.