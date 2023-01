Val Pusteria: aperto il cantiere circonvallazione di Perca

giovedì, 19 gennaio 2023

Perca (Bolzano) – Aperto il cantiere e iniziati i lavori della circonvallazione di Perca (Bolzano) che migliorerà la viabilità e la qualità della vita nel paese della Val Pusteria.

La circonvallazione di Perca (l’inizio lavori nella foto © ASP Tiberio Sorvillo) sarà lunga circa 3 chilometri e oggi alla presenza del presidente della Provincia Arno Kompatscher, dell’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, dell’assessore provinciale all’Ambiente Giuliano Vettorato e del sindaco di Perca Martin Schneider, con il vicepresidente del Consiglio e Ministro alle Infrastruture Matteo Salvini collegato da remoto e il direttore della Ripartizione Infrastrutture Umberto Simone, hanno dato oggi il primo colpo di pala dell’importante infrastruttura, alla presenza dei rappresentanti dei progettisti e delle imprese di costruzione.

Il Ministro Salvini: cantieri, lavoro e sicurezza

Il Ministro Salvini, trattenuto a Roma dai concomitanti impegni parlamentari e di Governo, ringraziando il presidente e gli assessori provinciali per l’invito si è detto dispiaciuto di non aver potuto intervenire di persona e ha promesso che tornerà in Val Pusteria. Il vicepremier, sicuro che ai cittadini e agli imprenditori interessino i fondi che lo Stato ha stanziato per la circonvallazione, ha assicurato che quelli sono “in presenza”. Vedendo già a Perca un cantiere aperto, Salvini ha spiegato che quello è l’obiettivo del Governo e in particolare del suo Ministero: cantieri, che significano lavoro e sicurezza. Vedendo la neve sulle montagne della Val Pusteria, il Ministro ha pensato che l’occasione di una sua verifica delle potenzialità olimpiche della Val Pusteria – sulle quali non ha dubbi – e dell’”opera d’arte” del tunnel di base del Brennero potrebbero i ponti di Carnevale e Pasqua.

Kompatscher: “Parte importante del concetto generale di mobilità”

“La circonvallazione di Perca da sola non risolverà i problemi di viabilità della Val Pusteria, ma la costruzione della circonvallazione è una componente importante del concetto generale di mobilità”, ha dichiarato il presidente Kompatscher. “Dobbiamo progettare e pianificare la mobilità nel suo complesso in modo moderno”, ha sottolineato Komaptscher. L’Autonomia aiuta in questo senso e deve essere usata nell’interesse del popolo, ha detto il presidente. “L’inizio dei lavori a Perca è un momento di fiducia”, ha sottolineato Kompatscher, facendo riferimento anche ad altre importanti vie di comunicazione come l’autostrada del Brennero che, una volta aggiudicata la concessione, diventerà un corridoio verde sicuro ed ecologico.

“La circonvallazione di Perca, lunga circa tre chilometri, è destinata a migliorare la qualità della vita nel paese, attraverso il quale transitano 26.000 veicoli al giorno nelle ore di punta. Grazie al sostegno di Roma per le Olimpiadi, i cittadini di Perca potranno ora ottenerla rapidamente”, ha dichiarato l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. Nel complesso, secondo l’assessore provinciale Alfreider, la circonvallazione renderà anche più sicuro il flusso del traffico attraverso la Val Pusteria, in quanto verranno eliminate due curve a gomito e migliorate le strade di accesso. Alfreider ha annunciato che i lavori di scavo del tunnel cominceranno già in marzo, facendo riferimento poi ad altri progetti come il ridisegno degli incroci, un migliore collegamento tra San Cassiano e Cortina, l’anello ferroviario della Val di Riga e altri progetti per la ferrovia, che sarà la spina dorsale della mobilità durante l’evento sportivo e oltre, insieme agli autobus senza emissioni.

“La costruzione della circonvallazione di Perca è il primo grande progetto avviato in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, che per noi sono all’insegna della sostenibilità”, ha dichiarato l’assessore provinciale all’Ambiente Giuliano Vettorato. Tutte le strutture per l’evento sportivo e tutti i progetti nel campo della mobilità saranno sempre gestiti nel rispetto dell’ambiente, ha sottolineato Vettorato.

“Oggi è un giorno importante per il Comune di Perca, perché si sta affrontando un progetto che migliorerà la vita del nostro paese e su cui insistiamo da tempo”, ha sottolineato il sindaco Schneider, che ha ringraziato i rappresentanti della Provincia per l’ottimo lavoro congiunto, nonché la società “Infrastrutture Milano Cortina 2026” e lo Stato per il loro sostegno.

Le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura

“La circonvallazione di Perca comprende un tunnel lungo 2,317 chilometri, di cui 632 metri saranno realizzati a cielo aperto e 1685 metri a cielo chiuso”, spiega il direttore della Ripartizione Infrastrutture Umberto Simone. A partire dall’ingresso ovest del paese, si trova un tratto aperto lungo 358 metri. Il percorso si snoda in parte in discesa da Perca e in parte in salita dalla strada statale della Val Pusteria, attraversando in sotterranea la parte più settentrionale della frazione di Vila di Sotto. Il percorso si ricongiunge alla strada statale della Val Pusteria presso la frazione di Nessano con un tratto aperto lungo 475 metri. Come ha spiegato Andrea Marzi, rappresentante delle imprese di costruzione Strabag AG, Alpenbau GmbH, Unionbau AG e Moser & Co, sono in corso tutti i lavori preparatori per lo scavo del tunnel che avverrà a marzo. L’avanzamento del tunnel avverrà da due lati.

Insieme alla variante della Val di Riga, la circonvallazione di Perca è attualmente il progetto più importante del programma infrastrutturale del pacchetto di misure della Provincia per la Val Pusteria per i prossimi anni. Allo stesso tempo, la nuova infrastruttura fa parte della gestione della mobilità sostenibile per le Olimpiadi invernali del 2026, per le quali il Comune pusterese di Rasun-Anterselva è notoriamente sede di gara. Lo Stato sta quindi sovvenzionando la costruzione della circonvallazione con circa 30 milioni di euro.