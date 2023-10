Val Masino: cinquanta pecore bloccate su uno sperone roccioso

domenica, 15 ottobre 2023

Val Masino (Sondrio) – Cinquanta pecore bloccate da giorni su uno sperone roccioso a strapiombo in Val Masino. Sono finite lì forse spaventate da un predatore che le ha fatte fuggire dal pascolo. Gli elicotteri dei vigili del fuoco per due volte non sono riusciti nell’impresa di recuperarle. Una situazione disperata tanto che l’allevatore e proprietario del gregge, Stefano Villani, 32 anni, ha deciso di noleggiare un elicottero privato per tentare il recupero.

Da muratore ad allevatore di razze alpine autoctone, Stefano Villani (nella foto) ha aperto la sua azienda agricola a San Martino, frazione del comune di Val Masino, con la volontà di creare un’impresa che sapesse valorizzare i prodotti del territorio puntando sulla biodiversità locale. Oltre a produrre formaggi dal latte di mucche e capre, alleva 80 capi di suino nero delle Alpi e circa 50 pecore di razza Ciuta. Si tratta di razze tipiche della Valtellina e un tempo molto diffuse, che Stefano Villani cresce in ampi spazi all’aperto o al pascolo e da cui ricava carni e salumi pregiati che vende direttamente al consumatore nello spaccio aziendale.

“Quanto sta dimostrando in queste ore Stefano Villani, giovane allevatore e nostro associato, è una prova di coraggio: mettere a rischio l’utile di un’intera stagione – e forse non basterà nemmeno – per noleggiare un elicottero salvare le sue pecore in Val Masino, finite a ridosso di un burrone in una zona che nemmeno i mezzi di soccorso sono finora riusciti a raggiungere. A Stefano va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Nelle prossime ore cercheremo di capire come fare”. Così Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, interviene sulla vicenda che vede protagonista un giovane allevatore della Val Masino.