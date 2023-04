Val di Scalve, lavori e chiusura della Statale 294

sabato, 29 aprile 2023

Val di Scalve – Al fine di consentire le lavorazioni di posa del nuovo manto di asfalto lungo la strada statale 294 “della Val di Scalve”, saranno necessarie delle limitazioni al transito. Nel dettaglio, a partire da martedi 2 maggio, la statale sarà chiusa tutti i giorni, nel tratto dal Km 36,000 al Km 38,500 dalle ore 9 alle ore 17, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le ore di chiusura il traffico veicolare verrà deviato lungo la viabilità provinciale (SP 61) con apposita segnaletica. Il termine dei lavori è previsto per venerdi 12 maggio.

Anas ha anche programmato i lavori di rifacimento del piano viabile in corrispondenza delle rampe di ingresso e uscita del casello di Dalmine Autostrada A4 lungo la strada statale 470 dir “della Valle Brembana” al km 11,800. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura delle rampe nella notte di martedi 2 maggio dalle ore 22 alle ore 5.