martedì, 14 febbraio 2023

Val di Scalve – Corso per l’utilizzo di motosega. Gli scalvini sono chiamati a partecipare ad un paio di iniziative formative di cui si sentiva il bisogno. Negli ultimi tempi, anche a causa della crisi energetica, sono sempre più numerose le famiglie che si sono attrezzate per consumare legna piuttosto che rivolgersi ad altri combustibili, specie per il riscaldamento invernale. Da qui si sta registrando una corsa di privati a tagliare piante sia per legna da ardere che per legname da segheria.

A parte le squadre di boscaioli attrezzati, preparati ed esperti nei tagli delle piante, sono sempre di più coloro che per abbattere piante e cespugli o per fare a pezzi arbusti e tronchi, usano la motosega. E’ uno strumento che richiede molta attenzione per evitare infortuni. Per questo motivo l’ISFOL (Istruttori Forestali Lombardi) con sede a Sondrio ha organizzato un corso breve ma intenso dall’8 al 10 marzo oppure nei sabati 4, 11, 18 marzo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 per l’utilizzo in sicurezza della motosega. Durante il corso si effettuerà l’abbattimento di una pianta in sicurezza e con efficienza, nella consapevolezza dei rischi che si corrono durante tutte le fasi di lavorazione, oltre alle nozioni di base per l’affilatura e per la manutenzione della motosega. E’ un corso molto richiesto da tanti volontari che stanno ripulendo i boschi per la normale coltura o perché danneggiati dal maltempo e da malattie.

Le iscrizioni si ricevono entro venerdì 3 marzo scrivendo a info@isfol.org oppure telefonare al 3486102551 (Angelo).