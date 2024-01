Val di Fiemme, quasi 1300 al via della 41esima Slipegada

martedì, 2 gennaio 2024

Trento – Meno dieci alla quarantunesima Slipegada, la due giorni di sport invernali che, dal 1981, vede in azione donne e uomini degli organi sociali e degli staff di collaboratrici e collaboratori delle Casse Rurali Trentine e degli enti collegati.

Una ventina di squadre si presenteranno al cancelletto di partenza il 12 e il 13 gennaio prossimi. Le iscrizioni si sono concluse ed è tempo di un primo bilancio per il comitato organizzatore guidato dal presidente Paolo Baldessarini.

“La Val di Fiemme con i suoi tracciati e la sua straordinaria ospitalità che abbiamo già conosciuto e apprezzato in passato è nuovamente pronta ad accogliere gli oltre mille partecipanti, 1298 per essere esatti, che animeranno i due giorni di gara – osserva Baldessarini –. L’edizione numero quarantuno collega la prima volta della Slipegada anch’essa ambientata sulle nevi di questa valle. Molti dei partecipanti che animarono quella prima edizione sono tra noi e per loro sarà come fare un tuffo nel passato più lontano ricordando la grande attesa e la grande emozione che caratterizzeranno l’edizione del debutto”.

Tra le novità della quarantunesima volta spicca la classifica di combinata che premierà atlete e atleti polivalenti che sanno esprimersi in maniera invidiabile nello sci di fondo, nello sci alpino, nello sci alpinismo e anche con un paio di ciaspole ai piedi.

“Da un po’ di tempo cullavamo questa idea – confida Baldessarini – E dall’edizione in calendario venerdì 12 e sabato 13 gennaio l’idea diventa realtà offrendo questa opportunità a chi riesce e esprimersi in tutte le discipline degli sport invernali che caratterizzano il programma agonistico della Slipegada”.

Per questa nuova classifica sarà assegnato il premio “IronX, conquistato da chi avrà collezionato il miglior punteggio dopo essersi cimentato nelle quattro specialità destinata a valorizzare la polivalenza. Inoltre – conclude Baldessarini – una opportuna sottolineatura e un grazie a Val di Fiemme Cassa Rurale, main sponsor di questa edizione”.