Val di Fassa: in Buffaure spunta un labirinto e la “Tana di Buffy”

venerdì, 7 luglio 2023

Pozza di Fassa (Trento) – In Buffaure spunta un labirinto gigante, attrazione estiva in Val di Fassa. Si chiama “La tana di Buffy” ed è un grande labirinto in legno di 400 metri quadrati realizzato dall’artista trentino Franz Avancini accanto al Rifugio Buffaure, nell’area escursionistica Buffaure, a pochi minuti dalla telecabina che sale dall’abitato di Pozza di Fassa (Trento).

Un progetto originale pensato per i più piccoli, ma attrattivo anche i più grandi, che potranno avventurarsi alla ricerca delle tre nicchie nascoste dove sono collocate alcune sorprese, tra sculture, giochi e illusioni ottiche.

Per vederlo in anteprima l’occasione è la grande festa del labirinto, in programma domenica 9 luglio, dalle 10 alle 16. Durante tutta la giornata, infatti, si alterneranno truccabimbi e animatori professionisti, ma anche uno spettacolo di bolle giganti e laboratori creativi, oltre ad una morbida area baby pensata per gli ospiti più piccini.

“Una festa per tutta la famiglia – commenta Christian Lorenz, presidente Funivie Buffaure – che abbiamo voluto organizzare per dare il giusto valore a questa nuova opera della nostra area escursionistica, a cui Franz sta lavorando da un paio di mesi, e che rappresenta un vero unicum in tutta la regione. Un ulteriore tassello della nostra offerta, che contribuirà sicuramente a richiamare le persone a scoprire questo splendido territorio”.

Il labirinto si affianca infatti alle altre opere artistiche realizzate con materiali naturali negli ultimi due anni: dalla maestosa aquila in legno con apertura alare di 12 metri costituita da circa 220 tavole di larice al branco di cinque lupi, fino alla strega gigante e alle numerose panche panoramiche dalle fogge particolari.

Protagonista della novità è Buffy, un coniglietto (© photo Igor Tarter) nato lo scorso anno da una cucciolata che la scorsa estate aveva trovato riparo proprio a fianco del branco di lupi in costruzione, tanto da essere diventato una vera e propria mascotte. Lo stesso, in futuro, sarà al centro di un vero e proprio sentiero tematico che andrà ad abbracciare tutte le creazioni di Franz Avancini in quota.

Con l’inaugurazione del labirinto prende il via anche la stagione di attività settimanali di luglio e agosto: il martedì ci sarà “Piccoli pastori” a Malga Jumela, per imparare a conoscere e prendersi cura degli agnellini e accompagnarli al pascolo; mercoledì e giovedì tornano le amatissime passeggiate con gli alpaca, in tre turni al giorno; venerdì si torna a Malga Jumela per “Slurp! Il formaggio in quota”, dove i bambini potranno imparare i segreti della preparazione del formaggio, a partire dalla mungitura delle mucche.

E per gli amanti delle passeggiate, ogni venerdì si svolge “Brunch&Hike”, camminata accompagnata dal Buffaure a Val San Nicolò preceduta da una golosa tipica merenda ladina (“marindel”) mentre il sabato la possibilità di percorrere con la guida l’anello panoramico del Col Bel, meraviglioso nuovo percorso da cui ammirare le più belle cime dolomitiche.