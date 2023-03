Val di Fassa: i carabinieri guidano non vedente sulle piste

sabato, 18 marzo 2023

Moena (Trento) – Anche quest’anno i carabinieri del comando provinciale di Trento hanno preso parte alla “settimana bianca“, organizzata dal Gruppo sportivo dilettantistico non vedenti – Onlus di Milano partecipando con un militare istruttore di sci che ha guidato sulle piste dei comprensori trentini una persona affetta da disabilità visiva.

L’evento, che si sta svolgendo presso le stazioni sciistiche delle Valli di Fassa e Fiemme, si concluderà domani.

Il legame che si crea tra l’istruttore e l’allievo, si consolida in un vero è proprio rapporto simbiotico che rende possibile a quest’ultimo di affidarsi totalmente alla esperienza del maestro, consentendogli di sfidare e superare i limiti che la disabilità gli pone.

Grande è la soddisfazione di chi supera quei limiti, ma anche di colui che con il proprio impegno contribuisce a fare raggiungere tale risultato.

È cosi che, per il terzo anno consecutivo, Luigi (il carabiniere istruttore di sci) ha accompagnato Elisabetta sulle piste innevate, facendole vivere, in assoluta sicurezza, le emozioni e la sensazione di libertà che si provano quando si affronta una discesa contornata dal rumore degli sci sulla neve e lo spirare del vento sul viso, ma sempre sotto la guida rassicurante della sua voce amplificata dal cosiddetto “robottino”, ossia quel piccolo megafono che consente all’istruttore di indirizzare il proprio assistito.

La possibilità di contribuire alla realizzazione di questo evento si è trasformata per i carabinieri in una opportunità di crescita umana e personale e che trova perfetta sintesi nello slogan: “Possiamo aiutarvi”